Dragon Quest 7 : le JRPG des années 2000 est de retour avec une version Reimagined

S’il y a une licence JRPG qui a su traverser les générations avec un succès phénoménal, c’est bien sûr Dragon Quest. Et Square Enix en a bien conscience : lors du Nintendo Direct de septembre, le studio japonais Square Enix ressuscite Dragon Quest 7 sous forme de remake, avec un nouveau style visuel et de nombreuses améliorations de gameplay. Fans de JRPG, voici Dragon Quest 7 Reimagined.

Dragon Quest 7 Reimagined : le retour d’un classique du JRPG

Présenté lors du dernier Nintendo Direct, Dragon Quest 7 Reimagined marque le retour d’un épisode mythique, paru sur PlayStation en 2000. Concrètement parlant, il s’agit du remake du jeu, conçu comme une réinterprétation “artisanale” du classique PS1. Les détails sur Dragon Quest 7 Reimagined sont encore rares, sauf un : il s’inspirera du style artistique de Dragon Quest 11. Pour information, les récents remakes rétro de Dragon Quest adoptaient le style HD-2D comme celui d’Octopath Traveler.

“Dragon Quest 7 Reimagined présente une nouvelle esthétique visuelle artisanale qui donne vie au monde et à ses personnages comme jamais auparavant”, déclare Square Enix dans un article de blog. “Des mécanismes de combat remaniés et des fonctionnalités améliorant la qualité de vie rendront le jeu frais et moderne. L’histoire a également été considérablement simplifiée, tout en conservant la profondeur narrative qui fait la renommée du jeu.”

Côté gameplay, le combat conserve le classique tour par tour. Toutefois, de nouvelles combinaisons de classes (appelées « vocations » dans le jeu) seront possibles grâce à la nouvelle fonctionnalité Moonlighting. Cette dernière permet aux membres du groupe d’équiper jusqu’à deux vocations, chacune d’elles ayant un avantage spécial. “En plus de vaincre automatiquement les ennemis les plus faibles, vous pouvez également définir des tactiques pour votre protagoniste et vos alliés. Vous pouvez ainsi combattre selon une stratégie particulière sans avoir besoin de commandes directes”, explique Square Enix.

Dragon Quest 7 Reimagined ambitionne donc de rendre l’expérience de jeu plus accessible pour les nouveaux joueurs. Et ce, sans sacrifier la richesse narrative et stratégique qui a fait sa réputation. Le titre sera disponible sur Nintendo Switch 1 et 2, PS5, Xbox Series X|S et PC le 5 février 2026.

En attendant, ci-dessous la bande-annonce :