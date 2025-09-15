Hades 2 sort de son accès anticipé, la version finale arrive sur PC et Switch

Supergiant Games lève enfin le voile : après plus d’un an d’accès anticipé, Hades 2 quitte son accès anticipé. Prochainement disponible sur PC et Nintendo Switch (ancienne et nouvelle génération), cette version 1.0 apporte la conclusion tant attendue de l’histoire et des performances optimisées. Une édition physique collector est aussi en route…

Une sortie imminente…mais pas sur toutes les machines

Après avoir été annoncé pour la première fois lors des Game Awards 2022, Hades 2 est entré en accès anticipé en mai 2024 sur PC. Supergiant Games a ensuite déployé trois mises à jour du jeu, dont la fameuse The Unseen Update du 17 juin dernier. Cependant, même si ces dernières apportaient des correctifs, les joueurs n’attendaient qu’une chose : la version complète de Hades 2.

Maintenant, ils peuvent souffler de soulagement, car Hades 2 est enfin prêt à quitter son accès anticipé et son exclusivité PC. Lors du Nintendo Direct du 12 septembre, Supergiant Games a officiellement fixé la date de lancement de son jeu sur Nintendo Switch et Switch 2 au 25 septembre 2025. Une mise à jour de l’accès anticipé de la version PC de Hades 2 vers la version 1.0 sera également disponible à la même date.

Les joueurs PC profiteront donc d’une mise à jour gratuite s’ils possèdent déjà le jeu en accès anticipé. Mieux encore, le système de cross-save permettra de transférer ses parties de l’ordinateur à la console et inversement, une option idéale pour continuer ses runs où que l’on soit.

Malheureusement, les joueurs PlayStation et Xbox devront encore patienter, car Supergiant Games n’a pas encore communiqué de nouvelles sur le sujet.

Hades 2 : les nouveautés

La version 1.0 de Hades 2 apportera enfin la conclusion de l’aventure de Melinoë, princesse de l’Outre-Monde, dans son affrontement épique contre Chronos, le Titan du Temps. Dans les trois mises à jour majeures pendant son accès anticipé, Supergiants Games a déjà ajouté boss, dialogues, équilibrages et contenus secondaires. Quant à la version finale, elle promet un récit entièrement terminé, plus de variété dans les combats et des ajustements de gameplay.

Mais le studio ne se contente pas de livrer un jeu narrativement complet : il soigne aussi la technique. Sur Switch 2, Hades II tournera jusqu’à 120 images par seconde en mode téléviseur et 60 fps en portable. La Switch originale reste à 60 fps mais en résolution plus modeste.

Pour les collectionneurs, une édition physique sortira le 20 novembre 2025. Elle inclura la cartouche du jeu, un livret artistique “Character Compendium”, la bande-son complète (près de quatre heures de musique) et une jaquette réversible.

En attendant l’arrivée de la version finale de Hades 2, appréciez la nouvelle bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :