Fortnite x The Binding of Isaac : la collaboration la plus surprenante de la saison !

Epic Games n’en finit plus d’étoffer son catalogue de collaborations pour son battle royale. Cette fois, Fortnite accueille un des rogue-likes les plus cultes de la scène indépendante : The Binding of Isaac. Après plusieurs semaines de rumeurs, Edmund McMillen, créateur du jeu, a confirmé sur X l’arrivée imminente d’un crossover officiel. La communauté a immédiatement réagi, et les dataminers n’ont pas tardé à fouiller les fichiers de la dernière mise à jour pour révéler l’intégralité du contenu. On vous dit tout ci-dessous.

Un bundle complet pour les fans

Il y a quelques mois, la communauté de Fortnite s’est mobilisée pour demander à Epic Games une collaboration avec le rogue-like The Binding of Isaac. Vu l’engouement des joueurs, le géant a fini par contacter les développeurs, pour ensuite confirmer le crossover. Pour le moment, la date de sortie de ce dernier reste encore secrète, mais les dataminers n’ont pas attendu l’annonce pour chercher le contenu que la collab renferme.

Et cela a porté ses fruits. Il y a juste quelques heures, les cosmétiques The Binding of Isaac dans Fortnite ont finalement été découverts, laissant entendre que la collaboration est imminente.

En tête d’affiche, on a un Back Bling-bling Isaac entièrement interactif qui réagit en temps réel. En effet, le personnage se met à pleurer lorsque le joueur subit des dégâts et s’illumine lorsqu’un coffre est ouvert. Un hommage à l’émotion brute de The Binding of Isaac, apportant une touche immersive rarement vue dans les cosmétiques Fortnite.

À cela s’ajoute une pioche Mom’s Knife, directement inspirée de l’arme iconique du jeu. Une emote Duke of Flies est également disponible, clin d’œil à l’un des boss les plus reconnaissables de l’univers d’Isaac. L’ensemble sera proposé dans un pack intitulé Isaac Unbound Bundle, regroupant les trois objets à un prix préférentiel. Selon les informations issues du datamining, le bundle coûte 1 000 V-Bucks, tandis que les objets seront disponibles séparément pour les tarifs ci-dessous :

Bling-bling Isaac – 600 V-Bucks

Emote Duke of Flies – 500 V-Bucks

Pioche Mom’s Knife – 500 V-Bucks

Cette collaboration avec The Binding of Isaac marque donc une nouvelle étape pour Fortnite. Epic Games n’a pas encore publié d’annonce officielle, mais nous ne manquerons pas de vous en informer quand nous aurons plus de détails.