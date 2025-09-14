TUTO – Comment transformer un iPad en second écran sur votre Mac ?

Travailler avec deux écrans peut considérablement améliorer votre productivité. Que vous écriviez, retouchiez des images, codiez ou organisiez vos fenêtres, disposer d’un second écran vous permet de gagner du temps et de mieux visualiser vos tâches. Si vous possédez un Mac et un iPad, vous pouvez facilement transformer votre tablette en écran secondaire grâce à une fonction intégrée appelée « Sidecar ».

En effet, il n’est pas nécessaire d’acheter un moniteur externe ni de télécharger des applications complexes. Apple a conçu une solution simple et fluide pour que votre iPad devienne un prolongement naturel de votre Mac. Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment activer cette fonction, quels sont les prérequis, et comment en tirer le meilleur parti pour votre travail ou vos loisirs.

C’est quoi Sidecar ?

Sidecar est une fonctionnalité intégrée à macOS qui permet d’utiliser un iPad comme second écran. Elle ne nécessite ni câble ni logiciel tiers, à condition que votre Mac et votre iPad soient compatibles. Cette solution est idéale si vous souhaitez étendre votre espace de travail sans investir dans du matériel supplémentaire.

L’un des grands avantages de Sidecar est sa fluidité. Vous pouvez déplacer des fenêtres, utiliser l’Apple Pencil sur certaines applications et interagir avec votre Mac depuis l’iPad. L’expérience est pensée pour être naturelle, rapide et sans configuration complexe.

Étape 1. Vérifier la compatibilité de votre Mac et de votre iPad

Avant de commencer, il est important de vérifier que votre Mac et votre iPad sont compatibles avec Sidecar. En général, les Mac datant de 2016 ou plus récents et les iPad sous iPadOS 13 ou supérieur peuvent utiliser cette fonction. Il est également nécessaire que les deux appareils soient connectés au même compte iCloud.

La connexion peut se faire sans fil. Néanmoins, pour une meilleure stabilité, vous pouvez utiliser un câble USB-C ou Lightning. Si vous rencontrez des difficultés, assurez-vous que le Bluetooth, le Wi-Fi et Handoff sont activés sur les deux appareils. Une fois ces conditions réunies, vous pouvez passer à l’étape suivante.

Étape 2. Activer Sidecar en quelques étapes

Pour activer Sidecar, ouvrez les « Préférences Système » sur votre Mac, puis cliquez sur « Moniteurs ». Votre iPad devrait apparaître dans la liste des écrans disponibles. Il vous suffit de le sélectionner pour que l’écran de votre Mac s’étende automatiquement sur la tablette.

Vous pouvez également accéder à Sidecar via l’icône AirPlay dans la barre de menus. En cliquant dessus, choisissez votre iPad comme écran secondaire. L’affichage se fait instantanément et vous pouvez déplacer vos fenêtres comme sur un moniteur classique.

Etape 3. Utiliser l’iPad comme écran tactile

Une fois Sidecar activé, votre iPad devient un écran interactif. Vous pouvez utiliser votre doigt ou l’Apple Pencil pour cliquer, faire défiler ou annoter certains contenus. Cela fonctionne particulièrement bien avec les applications de dessin, de retouche photo ou de prise de notes.

Même si l’iPad ne remplace pas totalement une tablette graphique, il offre une expérience tactile agréable. Vous pouvez signer des documents, annoter des PDF ou dessiner directement dans des applications compatibles. C’est une manière créative et pratique d’enrichir votre quotidien numérique.

Dans les réglages de Sidecar, vous pouvez choisir la position de l’iPad par rapport à votre Mac. Par exemple, vous pouvez le placer à gauche, à droite, en haut ou en bas selon votre organisation. Cela permet de déplacer les fenêtres de manière naturelle, comme si vous aviez un second écran physique.

Vous avez également la possibilité d’activer ou de désactiver la barre latérale et la Touch Bar virtuelle sur l’iPad. Ces éléments donnent accès à des raccourcis et à des outils d’application. Si vous préférez un affichage épuré, vous pouvez les masquer facilement dans les réglages.

Notre astuce pour travailler plus efficacement avec votre iPad et votre Mac

Utiliser un iPad comme second écran vous permet d’organiser votre espace de travail de façon plus fluide. Vous pouvez garder votre navigateur ouvert sur l’iPad pendant que vous rédigez sur le Mac, ou afficher vos mails à côté de votre logiciel principal. Cela évite les allers-retours entre les fenêtres et facilite le multitâche.

C’est également utile pour les appels vidéo ou les présentations. Vous pouvez afficher votre document principal sur le Mac et garder vos notes ou votre messagerie sur l’iPad. Cette séparation visuelle vous aide à rester concentré et à mieux gérer vos interactions professionnelles.

Quelques limites à connaître

Attention, même si Sidecar est très pratique, il présente quelques limites. En effet, toutes les applications ne sont pas compatibles avec l’Apple Pencil. De plus, l’écran de l’iPad ne peut pas être utilisé comme écran principal. Il s’agit bien d’un affichage secondaire, complémentaire à celui du Mac.

En outre, la fluidité peut varier selon la qualité de la connexion. Si le Wi-Fi est instable, il est préférable d’utiliser un câble pour éviter les déconnexions. Enfin, Sidecar ne fonctionne qu’avec les appareils récents, ce qui peut être un frein si vous utilisez un ancien Mac ou iPad.

Voilà, vous savez maintenant comment transformer un iPad en second écran sur votre Mac. Pour aller plus loin, nous vous proposons aussi de découvrir nos autres tutoriels. Par exemple, pourquoi un iPhone ne sonne plus ?