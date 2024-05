TUTO – Pourquoi mon iPhone ne sonne plus ?

L’iPhone propose différents types de sonnerie à ses utilisateurs. Certains sont légers tandis que d’autres sont plus bruyants. Outre le fait de signaler un appel entrant à l’utilisateur, la sonnerie sert également à alerter en cas de notifications. Toutefois, certains utilisateurs peuvent constater que leur iPhone ne sonnent plus. Ils manquent ainsi des appels, des SMS et des notifications importantes. Quelles peuvent en être les causes et comment les résoudre ?

Les causes possibles du problème d’absence de sonnerie sur iPhone

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi votre iPhone ne sonne plus. Par exemple, il est possible que votre iPhone subisse une panne. Il se peut également que ce problème soit causé par le fait que vous avez mis votre iPhone en mode silence et que vous avez oublié de le désactiver. Par ailleurs, un iPhone peut également ne plus sonner s’il y a une mauvaise configuration d’un réglage ou que les haut-parleurs soient obstrués par des saletés.

En tout cas, le premier réflexe à avoir lorsque vous constatez que votre iPhone ne sonne plus est de vérifier vos paramètres pour voir si le mode « Ne pas déranger » est activé ou si la sonnerie a été configurée pour ne pas être entendue.

Vérifiez également si la fonction Bluetooth est active. Si c’est le cas, cela explique que vous n’entendez aucun son provenant de votre appareil. Le son est donc bel et bien actif mais depuis un périphérique Bluetooth auquel il est jumelé.

Que faire si votre iPhone ne marche plus ?

S’il s’agit d’un problème système et non matériel, voici sept méthodes à essayer pour résoudre le problème.

1. Désactiver le mode « Ne pas déranger »

Si votre iPhone est en mode « Ne pas déranger », il passe en silencieux et ne sonnera pas lorsque vous recevrez des notifications pour ne pas vous déranger. Par conséquent, les appels passent directement dans la messagerie vocale. Il en sera de même si vous avez activé le mode « Focus » ou « Concentration ».

Pour vérifier si ce mode est activé ou non :

Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran de votre iPhone pour ouvrir le centre de contrôle

Vérifiez l’icône de croissant de lune à côté de la commande de luminosité. Si elle n’indique pas « Ne pas déranger », « Conduite », « Sommeil » ou autre, alors elle est activée.

Appuyez sur cette icône pour désactiver le mode « Ne pas déranger ».

2. Vérifier si votre iPhone est bloqué en mode écouteur

Si votre iPhone est connecté via Bluetooth à un autre appareil, alors votre iPhone est bloqué en mode écouteur. La sonnerie est alors envoyée à l’appareil auquel il est connecté. Pour effectuer cette vérification, il vous faut :

Brancher et retirer les écouteurs sur votre iPhone pour que votre téléphone reconnaît qu’il n’y a aucun écouteur branché

S’assurer que vous n’êtes pas connecté à un autre appareil via Bluetooth.

Activer et désactiver le mode avion en appuyant sur l’icône de l’avion dans le centre de contrôle

3. Augmenter le volume de la sonnerie et des alertes

Il est possible que votre iPhone ne sonne plus parce que le volume des sons est trop faible. Dans ce cas, il vous faut :

Aller dans Paramètres

Cliquer sur Son

Trouver l’option Sonnerie et Alerte et faire glisser le curseur vers la droite pour augmenter le volume. Si vous voulez, en revanche, diminuer le volume, glissez le curseur vers la gauche.

4. Désactiver la fonction Silence pour les appels inconnus

Si cette option est activée, alors tous les appels provenant de numéros non enregistrés dans votre répertoire seront automatiquement bloqués. Pour vérifier si le problème de son ne provient pas de là, il faut :

Se rendre dans les Paramètres

Cliquer sur Téléphone

Appuyer sur Silence pour les appelants inconnus

Glissez le commutateur vers la gauche pour désactiver cette fonction.

5. Désactiver les appels sur d’autres appareils

Sur iPhone, il existe une fonction « Appeler sur d’autres appareils » qui permet de renvoyer les appels de votre iPhone vers d’autres appareils. Cette fonction est particulièrement utile pour les personnes ayant un emploi du temps chargé. Pour éviter que les appels qui devraient arriver sur votre iPhone ne soient redirigés vers votre Mac ou iPad, il est préférable de désactiver cette fonction. Pour ce faire :

Rendez-vous dans Paramètres

Cliquez sur Téléphone

Sélectionnez Appels sur d’autres appareils

Faîtes glisser le commutateur vers la gauche pour désactiver cette fonctionnalité et vers la droite pour l’activer.

6. Désactiver la fonction de renvoi d’appel

Cette fonctionnalité redirige les appels de votre iPhone sur un autre numéro de téléphone. Si elle est activée, alors cela explique pourquoi votre iPhone ne sonne plus. Pour désactiver cette fonctionnalité :

Allez dans Paramètres

Cliquez sur Téléphone

Appuyez sur Renvoi d’appel.

Cliquez sur le commutateur pour le faire glisser vers la gauche pour désactiver cette fonctionnalité.

7. Redémarrer votre iPhone

Si le problème n’est pas encore résolu, la dernière solution est de redémarrer l’iPhone. Pour cela :