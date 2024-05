Capturez le style des créateurs avec On-Wear à VivaTech 2024 : Méthode révolutionnaire de shopping de mode

Vos créateurs de mode préférés vous inspirent-ils et souhaitez-vous obtenir leurs tenues sans passer par un processus de recherche laborieux ? On-Wear, une plateforme de commerce de découverte de la mode, rend cela facile pour vous ! On-Wear présentera cette initiative à VivaTech 2024, où elle montrera comment elle simplifie l’accès aux styles de mode inspirants directement des créateurs renommés.

Le pouvoir de On-Wear

Opérée par On We Out, On-Wear représente une magnifique convergence de technologie et de mode. En effet, elle utilise une technologie d’identification de style d’avant-garde. Cette technologie analyse chaque image de vidéos de créateurs de mode non publicitaires pour connecter efficacement les spectateurs à des produits similaires sur les canaux de shopping de vêtements.

Cette prouesse technologique bénéficie non seulement aux amateurs de mode, mais aussi aux créateurs de mode et aux entreprises d’e-commerce. On-Wear permet aux créateurs de générer des revenus plus de 10 fois supérieurs à ceux des vidéos non publicitaires. Elle aide également les entreprises à drainer du trafic. De plus, ce trafic est généré à un coût plus de 90% inférieur à la normale.

On-Wear à la prochaine grande exposition

À l’occasion de la prochaine grande exposition, On-Wear lancera son service bêta, doté de fonctionnalités étourdissantes. Basé sur des vidéos de créateurs mondiaux, le service bêta intégrera des fonctionnalités telles que « Trouver un créateur qui me ressemble ». Il proposera également « Essayer les vêtements du créateur ». De plus, vous pourrez « Faire du shopping pour des tenues dans les vidéos du créateur ».

La supériorité d’On-Wear

On-Wear se distingue sur le marché pour deux raisons principales. Premièrement, sa technologie d’automatisation AI rationalise le processus de diffusion de publicités dans les vidéos des créateurs. Cela élimine le besoin de main-d’œuvre supplémentaire. Elle offre également un contenu unique en son genre, axé sur les créateurs et les vidéos au sein de la plateforme. Ce contenu est rendu possible grâce à une technologie AI sophistiquée.

Deuxièmement, On-Wear offre un grand potentiel de portée globale. Il personnalise les vidéos de créateurs de mode du monde entier en fonction des caractéristiques nationales. Il forge également des partenariats avec des points de vente locaux. Cela présente un avantage indéniable sur les concurrents.

Que vous soyez un passionné de mode, un créateur ou un entrepreneur, il est temps de découvrir la sensation qu’est On-Wear. Partagez cette information avec les aficionados de la mode dans votre vie et laissez-nous savoir ce que vous pensez de cette évolution excitante dans le commerce de la mode !