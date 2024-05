PERFITT, le géant de la taille parfaite : Dites adieu aux erreurs de pointure ! Rendez-vous à VivaTech 2024

Parlons aujourd’hui de PERFITT, une entreprise innovante basée à Séoul qui se positionne en tête de file dans le domaine de la reconnaissance des tailles de chaussures. Grâce à sa technologie avancée, PERFITT a révolutionné la manière dont les consommateurs choisissent et achètent leurs chaussures en ligne. Cette innovation permet de minimiser les erreurs de taille. Elle augmente également la satisfaction client. Elle sera présente lors de VivaTech 2024, l’un des plus grands salons technologiques d’Europe, où elle a présenté ses dernières innovations. La présence de PERFITT à cet événement prestigieux souligne son engagement envers l’innovation et son rôle croissant dans le marché mondial de la chaussure.

Perfitt et sa solution innovante : PerfittSize

Fondée en 2015, Perfitt offre une solution très pointue pour résoudre l’un des problèmes majeurs du commerce en ligne : Le choix de la bonne taille. En effet, sa solution nommée PerfittSize est une plateforme SaaS. Elle utilise l’intelligence artificielle pour recommander précisément la taille d’une chaussure à partir d’une simple photo prise par un mobile.

Il suffit simplement au client de prendre une photo de son pied pour obtenir la taille de chaussure qui lui correspond parfaitement. En effet, cette recommandation de taille est basée sur les dimensions intérieures spécifiques de la chaussure. PerfittSize est actuellement en partenariat avec le plus grand détaillant de chaussures en Asie, ABC Mart, et des marques notables comme Columbia Sportswear Korea et Nepa, entre autres, renforçant ainsi sa position de leader dans le secteur de la reconnaissance des tailles de chaussures grâce à sa technologie avancée.

Concentration sur les avantages de PerfittSize

En se démarquant des solutions traditionnelles qui se basent sur l’historique des achats du client, Perfitt offre une solution innovante. En effet, les méthodes traditionnelles peuvent mener à des inexactitudes dues aux variations des modèles de chaussures. Elles peuvent également être imprécises à cause des caractéristiques uniques de chaque pied. Perfitt, en revanche, prend mieux en compte les spécificités individuelles de chaque utilisateur.

Son moteur d’IA compare le pied du client au volume intérieur de la chaussure pour proposer un ajustement parfait. Cette technologie augmente les conversions d’achats en ligne en assurant aux clients de choisir la bonne taille du premier coup.

Rendez-vous en 2024, où Perfitt prévoit d’étendre son offre aux marques de luxe et de plein air à l’échelle mondiale. Avec PerfittSize, retourner sa commande pour cause de mauvaise taille pourrait bien ne plus être qu’un mauvais souvenir.

Et vous, seriez-vous prêt à essayer cette solution innovante? N’hésitez pas à partager vos impressions en commentaire!