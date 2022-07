Windows 12 pourrait être disponible dès 2024

Windows 11 vient à peine d’être lancé en octobre 2021, que Windows 12 fait déjà parler de lui. Plusieurs sources viennent en effet de préciser que Microsoft aurait grandement modifié sa stratégie concernant le développement de son système d’exploitation. De ce fait, la prochaine mise à jour majeure devrait être disponible dès 2024, soit à peine trois ans après Windows 11.

Windows 12 se profile déjà à l’horizon 2024

Microsoft est venu déployer Windows 10 en juillet 2015. Plus de six ans plus tard, Windows 11 est arrivé. Avec ce nouveau système d’exploitation, la firme américaine a revu sa stratégie de mises à jour majeures. En effet, elle n’en propose plus qu’une chaque année, Sun Valley 2 est d’ailleurs la prochaine (alias 22H2). Cependant, Windows 11 ne devrait pas avoir une longue durée de vie.

Le journaliste Zac Bowden de chez Windows Central vient en effet de déclarer des changements de stratégie importants chez Microsoft. D’après le spécialiste, le cycle de nouvelle version majeure de Windows serait désormais de trois ans. Cela signifie que Windows 12 arriverait dès l’année 2024, sachant que Windows 11 a été lancé en octobre 2021. En interne, ce futur OS serait nommé « Next Valley ».

Avec cette nouvelle information, Zac Bowden vient préciser que la mise à jour Sun Valley 3 de Windows 11 prévue pour 2023 aurait été abandonnée afin de privilégier le développement de Windows 12. Microsoft reviendrait ainsi sur le développement rapide de nouvelles versions de son OS, argument de vente intéressant pour les constructeurs d’ordinateurs, mais aussi signe de nouvelles technologies.

Windows 11 ne serait pas pour autant abandonné. En effet, nous apprenons que Microsoft pourrait proposer de façon régulière des « Moments », soit de nouvelles fonctionnalités proposées par le biais de mises à jour intempestives, possiblement quatre par an.

