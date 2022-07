Apple : un premier casque de réalité mixte pour début 2023, et un second pour 2024

Les projets d’Apple autour de la réalité virtuelle et augmentée continuent d’évoluer. Alors que les rumeurs tendent vers le lancement d’un premier casque de réalité mixte pour début 2023, un nouveau rapport d’ETNews vient de préciser qu’un second modèle arriverait en 2024. Déjà en cours de développement, il viendrait apporter des améliorations substantielles par rapport à la première génération.

Concept : Ian Zelbo

Des casques de réalité mixte chaque année chez Apple ?

Le casque de réalité mixte d’Apple vient une nouvelle fois de faire parler de lui. Durant les dernières semaines, nous avons appris que le lancement de ce produit était prévu pour janvier 2023 ; mais aussi qu’il embarquerait la puce M2 ainsi que 16 Go de RAM. De nouvelles précisions concernant la période de lancement de ce premier modèle, mais aussi de la génération suivante, vient d’être précisée.

Dans un nouveau rapport publié en fin de semaine dernière, ETNews a expliqué que les fournisseurs d’Apple se préparaient à lancer la production de masse pour le premier casque de réalité mixte pour le quatrième trimestre 2022, soit avant le lancement de ce nouveau type de produit en début d’année 2023. Cependant, le volume de production initial ne serait pas très important.

De précédentes fuites d’informations précisaient que le premier modèle de casque de réalité mixte d’Apple disposerait d’un écran micro-OLED produit Sony et LG Display ; de trois capteurs de détection 3D signés LG Innotek ; ainsi que d’un appareil photo de qualité moyenne à faible provenant d’un fournisseur chinois. Il se concentrerait sur le divertissement et les jeux vidéo.

Ce modèle serait un premier essai pour Apple afin de débuter son entrée sur le marché des casques de réalité virtuelle et augmentée, avant de lancer une seconde génération l’année suivante d’après ETNews. Le média sud-coréen dévoile en effet que 2024 apportera un nouveau casque de réalité mixte Apple, disposant d’un design plus léger ; de caméra ultra haute définition de LG Innotek ; et permettant de passer des appels.

