Netflix teste une nouvelle façon pour s’attaquer au partage de compte

Le partage de compte continue d’embêter Netflix. Même si la plateforme de streaming ne s’attaque pas mondialement au problème, elle cherche des solutions pour contrer cette pratique lui faisant perdre de l’argent. Une nouvelle fonction payante est d’ailleurs testée en ce moment même en Amérique latine. Nommée « Ajouter un nouveau foyer », elle force les utilisateurs à payer lorsque leur compte n’est pas utilisé à leur domicile.

La nouvelle méthode anti-partage de compte signé Netflix

Le partage de compte ne plait pas du tout à Netflix. La plateforme prend le sujet encore plus au sérieux depuis qu’elle a perdu pour la première fois des abonnés durant le 1er trimestre 2022. En mars, nous apprenions d’ailleurs que l’entreprise testait la mise en place d’un supplément monétaire aux personnes partageant leur compte avec des personnes vivant hors du foyer.

En Amérique latine, plus précisément dans cinq pays (Argentine, Salvador, Guatemala, Honduras et République dominicaine), Netflix teste désormais une nouvelle façon de taxer le partage de compte, a dévoilé le média Bloomberg. En effet, la plateforme de SVoD détecte automatiquement lorsqu’un utilisateur tente de se connecter à l’extérieur du foyer principal. De ce fait, elle demande une compensation financière, s’élevant par exemple à 219 pesos en Argentine ou 2,99 dollars dans les autres pays.

Netflix souligne tout de même que cette fonctionnalité n’est pas activée lorsqu’un utilisateur tente de se connecter depuis un smartphone, un PC portable ou une tablette. En plus de cela, aucune charge supplémentaire ne sera demandée pendant deux semaines lors de vacances, « à condition que votre compte n’ait pas été utilisé précédemment dans ce lieu ». Dans les détails, nous apprenons que « ceci est autorisé une fois par emplacement et par an ».

Cette nouvelle fonctionnalité anti-partage de compte confectionnée par Netflix apporte d’ailleurs de nouvelles options dans les paramètres, permettant d’ajouter ou supprimer les lieux dans lesquels les utilisateurs souhaitent se connecter à leur compte. Reste maintenant à savoir comment et quand Netflix va agir de façon mondiale afin d’éviter ou au moins limiter le partage de compte.

