Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 : Samsung annonce une conférence pour le 10 août 2022

L’attente ne sera plus très longue pour les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. En effet, Samsung vient d’annoncer une date pour sa prochaine conférence « Galaxy Unpacked » estivale : le 10 août 2022. Lors de cet évènement, nous devrions ainsi voir ces deux nouveaux smartphones pliables, mais aussi les nouvelles montres connectées Galaxy Watch 5 ou encore les écouteurs Galaxy Buds Pro 2.

Les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 bientôt dévoilés par Samsung

Comme chaque année, Samsung tient une conférence au mois d’août pour présenter de nouveaux produits, alias la « Galaxy Unpacked ». Alors que les smartphones de la gamme « Galaxy Note » étaient auparavant à l’honneur, cet évènement est maintenant dédié aux « Galaxy Z », soit les smartphones pliables de la marque sud-coréenne. L’évènement est aussi l’occasion pour la marque de présenter ses nouvelles montres connectées (Galaxy Watch) et écouteurs (Galaxy Buds).

Alors que le leaker Evan Blass est venu annoncer ce mardi matin que la « Galaxy Unpacked » de cette année se tiendrait le 10 août, Samsung est finalement venu confirmer cette information quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux à travers une petite énigme.

We have a secret to tell you. #SamsungUnpacked — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 18, 2022

La marque a en effet partagé trois images, la première avec des lettres et symboles ; la seconde avec des couleurs ; et la dernière avec la mention « Quand quelque chose de plus grand arrivera-t-il ? » et une ligne de couleurs. En superposant la grille de lettres et de couleurs, nous obtenions ainsi une grille de lecture permettant de déceler ce que la ligne de couleur signifiait : 081022, soit le 10 août 2022. Force est de constater que Jon Prosser avait vu juste début juin 2022 en annonçant cette même date de lancement pour les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 de Samsung.

Au passage, les sites 91Mobiles (avec Evan Blass) et MySmartPrice.com ont partagé de premières images officielles des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4.