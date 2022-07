Galaxy Buds Pro 2 : découvrez le design des prochains écouteurs sans fil de Samsung

Samsung compte bien revenir avec de nouveaux écouteurs sans fil : les Galaxy Buds Pro 2. Normalement annoncé en août 2022 aux côtés des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, cette nouvelle génération vient d’être dévoilée en images via de nouveaux rendus 3D produits par le célèbre leaker Evan Blass. Outre la divulgation du design, quelques petites précisions sur la partie sonore sont aussi de la partie.

Le design des Galaxy Buds Pro 2 de Samsung

Evan Blass vient de dévoiler une nouvelle fois le deisng de produits Samsung à venir. Après les Galaxy Watch 5 et 5 Pro, le leaker a partagé en collaboration avec le site 91Mobiles des rendus 3D animés des prochains écouteurs sans fil de la firme sud-coréenne : les Galaxy Buds Pro 2.

Avec cette nouvelle génération, Samsung ne compte pas proposer une copie revue par rapport aux Galaxy Buds Pro annoncés l’année dernière aux côtés des Galaxy S22. En effet, nous retrouvons les mêmes oreilles intra-auriculaires en forme de bouton et boitier de recharge avec port USB-C à l’arrière. La seule nouveauté découverte est la présence d’un nouveau coloris nommé « Bora Purple », en d’autres termes, un violet clair. Deux autres teintes sont de la partie : blanche et graphite (noire).

Connus en interne sous le nom de code « Zenith », les écouteurs ont été conçus par le spécialiste du monde de l’audio AKG, à en croire les rendus 3D mentionnant « Sound by AKG ». Pour le moment, nous ne savons pas quelles sont les nouveautés de ces Galaxy Buds Pro 2. À titre d’information, de précédentes rumeurs penchent vers une batterie un peu plus grande. Reste maintenant à attendre les prochaines fuites d’informations pour en apprendre un peu plus avant le lancement officiel des écouteurs en août 2022.

