Chrome : le navigateur de Google améliore l’autonomie des ordinateurs portables

Chrome est le navigateur favori des internautes. Bonne nouvelle, l’autonomie des ordinateurs portables faisant tourner cette solution devrait être améliorée via une future mise à jour. En effet, les développeurs de chez Google viennent d’introduire une nouvelle fonctionnalité permettant de limiter les performances des pages en arrière-plan. De ce fait, les ressources demandées seraient plus faibles, ce qui nécessiterait moins d’énergie.

Google Chrome devient moins gourmand en ressources

Le navigateur Chrome s’améliore de mois en mois grâce à de nouvelles mises à jour. Cela fait d’ailleurs plusieurs années que Google travaille à rendre son navigateur moins gourmand en ressources. La bonne nouvelle, c’est qu’une option supplémentaire allant dans ce sens vient d’être découverte par About Chromebooks.

En effet, le site a détecté une modification introduite par la mise à jour Chrome OS 105 sur les Chromebook. En effet, Chrome profite désormais d’une fonctionnalité nommée « Quick intensive throlling », soit « Étranglement intensif rapide » en français. Loin d’être violente, cette nouveauté a pour objectif de limiter les ressources demandées par le navigateur lors de son utilisation.

Disponible sur Windows, macOS et Linux, la nouvelle option vient tout simplement empêcher les pages en arrière-plan, soit celles qui ne sont pas utilisées directement pas l’utilisateur, de consommer trop de batterie. Dans les détails, Chrome vient arrêter le chargement d’éléments JavaScript des onglets inactifs depuis dix secondes.

Google estime que cette nouveauté Chrome « devrait permettre de prolonger l’autonomie de la batterie. Une expérience sur les canaux Canary et Dev n’a révélé aucune régression de nos mesures de guidages et il y a des améliorations significatives (~10%) du temps CPU lorsque tous les onglets sont cachés et silencieux ».

En soi, cette nouveauté est une très bonne nouvelle pour les personnes gardant ouverts moult onglets. Cette dernière est pour le moment uniquement disponible via le canal Dev de Google Chrome. Il faudra donc attendre quelques semaines avant de la voir arriver chez le grand public, soit sur le canal Stable.

