Apple lance une fonctionnalité pour se protéger des cyberattaques (iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura)

La sécurité est un sujet de plus en plus important pour les utilisateurs d’ordinateurs, de smartphones ou encore de tablettes. Pour protéger ses clients, Apple vient d’ajouter une nouveauté nommée « Mode isolement » sur iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. Grâce à cette dernière, Apple limite les fonctionnalités de ses appareils dans le cas où vous pensez être la cible d’une cyberattaque.

Un « Mode isolement » signé Apple pour combattre les cyberattaques

Disponible sur les iPhone, iPad et Mac tournant respectivement sous la troisième version bêta développeur d’iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura, le « Mode isolement » est une nouveauté non annoncée par Apple lors de la WWDC 2022. Via cette fonctionnalité, Apple propose une méthode permettant de renforcer la sécurité de votre iPhone, votre iPad ou votre Mac.

Cette nouvelle option confectionnée par la firme à la pomme a pour objectif d’empêcher les appareils possédés par des personnes fortement ciblées par des cyberattaques. Nous pouvons par exemple citer les journalistes, les hommes politiques, les militants, les avocats, les lanceurs d’alerte… Pour faire rapide, Apple explique : « « Lorsque l’iPhone sera en mode verrouillage, il ne fonctionnera pas comme d’habitude. Les applications, les sites Web et les fonctionnalités seront strictement limités pour des raisons de sécurité, et certaines fonctions seront indisponibles ».

Dans les détails, nous apprenons que le « Mode isolement » protège les produits Apple de différentes façons. Par exemple, cette nouvelle sécurité vient :

Bloquer plusieurs types de pièces jointes attachées aux messages ;

Supprimer l’aperçu des liens ;

Désactiver par défaut certaines technologies de navigation sur Internet ;

Bloquer les invitations et les appels FaceTime provenant de sources inconnues ;

Verrouiller les connexions filaires aux ordinateurs ou aux accessoires lorsque l’appareil est verrouillé ;

Désactiver la possibilité d’ajouter de nouveaux profils de configuration ;

Empêcher la gestion de l’appareil par un MDM.

Apple souligne notamment que ce nouveau niveau de protection « extrême et optionnel » constitue une réponse claire à l’utilisation croissante de logiciels malveillants parrainés par l’État, comme l’outil Pegasus développé par NSO Group. Pour activer cette nouveauté, il faut se rendre dans les Paramètres, puis accéder à la section Confidentialité et sécurité, et activer le Mode isolement.

