iPhone : la carte d’identité numérique disponible en septembre 2022

La numérisation continue. Le compte officiel de l’application France Identité vient d’annoncer l’arrivée de la carte d’identité au format numérique sur iPhone en septembre 2022 en version bêta. Comme nous l’avions compris début juin, tout cela est possible grâce à iOS 16, prochaine version du système d’exploitation des smartphones d’Apple disponible à la rentrée en version stable.

La carte d’identité numérique bientôt sur iPhone

Reprenons depuis le début. Fin 2022, plus précisément le mardi 26, un décret est venu autoriser la création d’un système nommé Service de garantie de l’identité numérique (SGIN) ainsi qu’une application permettant de stocker une carte d’identité française au format numérique : France Identité. Dès le 1er mai, une application Android du même nom, disponible via le Google Play Store, est arrivée en version bêta.

Mais ce n’est pas tout. En effet, un dernier tweet est venu souligner que France Identité sera disponible sur iPhone à partir du mois de septembre 2022, plus précisément « en même temps que iOS 16 ». L’arrivée de cette application est notamment due au fait que la mise à jour permet de lire la carte d’identité grâce à la puce NFC des iPhone.

Dans le cas où le fonctionnement de France Identité ne vous dit rien, voici un rapide rappel. Cette nouvelle application permet de numériser les nouvelles cartes d’identité introduites en France en 2021, et adoptant un format carte bancaire (à l’instar du permis de conduire proposé depuis 2013). Cette numérisation a trois gros objectifs pour le gouvernement : permettre de prouver votre identité « sans divulguer toutes vos données » ; faire office de solution de connexion en remplaçant vos identifiants et mots de passe ; et « empêcher l’usurpation de votre identité ».

La version bêta de l’application France Identité sera lancée sur #iOS en septembre en même temps que #iOS16. #stable — France Identité (@france_identite) July 5, 2022

