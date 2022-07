Galaxy Watch 5 et 5 Pro : voici le design des prochaines montres Samsung

Samsung s’apprête à annoncer les Galaxy Watch 5 et 5 Pro. En effet, le mois d’août est la période d’annonce des nouvelles générations de montres connectées de la firme sud-coréenne. Avant l’annonce de cette fournée 2022, des rendus 3D viennent de préciser le design des deux prochains modèles prévu. En plus de cela, quelques informations sur la fiche technique ont été partagées.

Watch 5 Pro Watch 5 Watch 5 Pro – Watch 5

Le design des Galaxy Watch 5 et 5 Pro

De multiples rumeurs courent autour des Galaxy Watch 5 et 5 Pro de Samsung. Aux dernières nouvelles, nous apprenions le prix de ces montres connectées. Samsung a aussi vendu la mèche de son côté, via une bêta de son application Samsung Health. Désormais, c’est le design de cette prochaine génération qui vient de fuiter sur internet. En effet, le leaker Evan Blass a partagé des rendus 3D animés, en collaboration avec le site 91Mobiles. Des informations supplémentaires sur les montres connectées ont aussi été révélées.

Pour commencer, il est de nouveau confirmé que deux modèles seront disponibles en 2022 : la Galaxy Watch 5 standard et une version Pro. Concernant cette dernière, plus haut de gamme, elle serait connue en interne sous le nom de code Project X. Côté design, le boitier reste circulaire et un cadran plus orienté sport semble prévaloir sur la variante Pro.

L’informateur souligne que la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung serait un modèle 45 mm, avec GPS intégré et un capteur doté d’une protection en saphir. À l’instar des Galaxy Watch 4, les nouvelles montres connectées profitent d’une étanchéité à l’eau 5ATM. Au niveau des coloris, le modèle Pro se contenterait de deux variantes, noir et gris en titane ; contre du blanc, noir et bleu pour la version standard.

Côté logiciel, cette génération devrait être la première à profiter de wearOS 3.5 via la surcouche One UI Watch 4.5. Pour rappel, de précédentes fuites d’informations précisaient quelques éléments supplémentaires sur les Galaxy Watch 5, dont la présence d’un capteur de température ; mais aussi de batteries plus grandes.