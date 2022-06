Galaxy Watch 5 et 5 Pro : Samsung vend la mèche, et confirme certaines nouveautés

Le suspens concernant les Galaxy Watch 5 et 5 Pro commence à s’estomper… à cause de Samsung. En effet, la firme sud-coréenne vient de dévoiler plusieurs informations au sujet des montres connectées via la publication d’une nouvelle bêta de l’application Samsung Health. Nous apprenons ainsi la disparition de la variante « Classic », qui conservaient encore la lunette rotative, mais aussi une fonctionnalité confirmant la présence d’un capteur de température ou encore le départ de

Pas de modèle « Classic » et un capteur de température pour les Galaxy Watch 5

L’application de suivi de la santé et de l’activité physique de l’écosystème Samsung, nommée « Samsung Health », vient de donner des informations intéressantes aux sujets des prochaines montres connectées de la firme sud-coréenne. Plus précisément, la nouvelle mise à jour bêta 6.22.0.069 renferme plusieurs informations sur les Galaxy Watch 5.

Pour commencer, la gamme vient de se préciser. En effet, 9to5Google rapporte que l’application référence deux modèles pour cette génération : la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro. Pour le moment, les images représentant les montres sont celles de Galaxy Watch 4. Pour information, cette pratique est similaire à l’année dernière, avec des images de précédents modèles pour imager la génération avant l’annonce des Galaxy Watch 4. Cette découverte suggère ainsi qu’aucun modèle « Classic » ne serait disponible cette année, soit le départ de la lunette rotative. En effet, seule la Galaxy Watch 4 Classic avait eu droit l’année dernière à cette spécificité iconique de la gamme de montres connectées Samsung.

En plus de cela, Android Police dévoile que la nouvelle version bêta de Samsung Health mentionne la présence d’une option pour mesurer la « température de la peau pendant le sommeil ». Cette option viendrait ainsi ajouter des informations pour le suivi du sommeil. Elle confirme aussi la présence d’un capteur de température corporelle sur les Galaxy Watch 5 et 5 Pro, supputés depuis maintenant plusieurs mois par de précédentes rumeurs. Nous ne savons cependant pas si le capteur sera utilisé pour d’autres choses que le suivi du cycle de sommeil.

Pour rappel, les Galaxy Watch 5 devraient être présentées au mois d’août 2022 aux côtés des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4.

