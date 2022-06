Razer x Tumi : une gamme de transport gaming de qualité

La célèbre marque Tumi, parmi les leaders internationaux dans le milieu du voyage, s’associe à l’une des plus grandes marques du gaming : Razer. Afin de diversifier ses activités, cette dernière s’implante petit à petit dans le monde lifestyle. Le partenariat avec Tumi fait donc partie de cette diversification. Tour d’horizon de ces nouveaux produits ! Petite référence intéressante, les produits de cette gamme seront limités à seulement 1337 exemplaires. Les plus geeks d’entre vous auront remarqué la référence au langage LEET.

Une gamme complète

La gamme Tumi x Razer commence par une valise de voyage appartenant à la gamme 19 Degrees. Elle intègre un port USB-C et est fabriquée en partie avec des matériaux recyclés (au niveau de la coque et des doublures). Car oui, ce partenariat a également une vocation durable et écologique. Pour en revenir à la valise, cette dernière offre des dimensions de 55 x 23 x 35.5 cm pour un poids à vide de 3.2kg. La coque est en polycarbonate tandis que les doublures sont traitées avec un traitement antimicrobien afin d’éviter la croissance des bactéries, des moisissures et des champignons qui peuvent causer des odeurs sur le tissu.

Nous retrouvons ensuite le sac à dos Finch. Un sac permettant une grande quantité de stockage permettant en plus d’accueillir un ordinateur portable allant jusqu’à 15″. Il dispose d’une housse imperméable accompagné d’une bande réfléchissante. Pratique et efficace, ce sera un très bon allié pour vos loisirs ou pour aller au travail, accompagné de votre ordinateur portable. À noter que la fermeture principale est en métal, ce qui augmente le rendu qualitatif de ce sac à dos. De nombreuses poches sont présentes pour ranger le plus efficacement possible vos différentes affaires.

Plus passe-partout, c’est désormais au tour sac en bandoulière Bozeman. Il offre un design très sympathique dans la même veine que le Finch, que ce soit dans les finitions, les matériaux utilisés ou bien entendus les coloris. Il sera un parfait allié pour transporter vos câbles, votre portefeuille ou bien encore vos smartphones, peu importe où vous aller. Que ce soit à la main ou autour de vous, ce sac en bandoulière vous rendra de nombreux services !

Finissons le tour des nouveautés avec la housse pour ordinateur portable 15″. Elle pourra aisément s’installer sur la valise afin de ne jamais vous séparer de votre compagnon. Comme le reste des équipements de la gamme Tumi x Razer nous retrouvons ce design élégant accompagné de jolies touches du vert si caractéristique à Razer.

Et les prix dans tout ça ?

Il est désormais temps de parler tarifs. Vous l’aurez compris, ici Razer et Tumi n’ont pas fait dans la dentelle. Partenariat et produits de qualités sont les maîtres mots. De plus le côté exclusif et limité, pour rappel chaque élément est limité à 1337 exemplaires, viens rajouter de la hype autour de ces produits. Il faudra donc compter la coquette somme de 765 € pour la valise tandis que le sac à dos sera disponible pour un tarif à hauteur de 575 €. Vient ensuite le sac à bandoulière qui s’échangera contre 365 € pour finir avec la sacoche, disponible à 175 €. Un sacré budget donc, pour une gamme de produits exclusifs et peut-être bientôt très recherchés !

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Tumi x Razer.

