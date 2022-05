Test – Razer Kraken V3 HyperSense : un casque gaming qui va vous faire vibrer

On ne présente plus Razer, la marque singapourienne spécialisée dans le gaming. En effet, Razer dispose d’une large gamme de produits allant de la souris au PC en passant par les sièges. La marque dispose également d’une large gamme de casques audio et nous allons nous attarder sur le Kraken V3 HyperSense. Ce dernier a la particularité d’être équipé d’une technologie haptique.

Présentation du Razer Kraken V3 HyperSense

Référence dans le domaine, Razer se démarque de ses concurrents avec un casque à technologie haptique. Le packaging est traditionnel et l’on reconnaît immédiatement la marque aux serpents avec sa boîte de couleur verte. À l’intérieur de la boîte, on trouve bien entendu le casque, le micro détachable à tige flexible ainsi qu’une bonnette en mousse, amovible. Rien de plus, tout est bien calé dans une mousse prédécoupée. La compatibilité est annoncée sur la boîte pour PC, Mac et PlayStation, mais s’agissant d’un casque filaire à connectique USB il fonctionnera sur tous les périphériques.

Avec le Kraken V3 HyperSense, pas de problème de batterie puisqu’il s’agit donc d’un casque filaire. La longueur du câble est de 2m et ne gêne donc pas quel que soit la configuration.

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques du Kraken V3 HyperSense sont assez traditionnelles hormis la présence d’un encodage THX et sa compatibilité avec Chroma RGB.

Plage de réponse : 20 Hz – 20 kHz

Écouteurs : 50 mm Triforce titanium

Coussinet en mousse à mémoire de forme avec simili cuir sur l’extérieur

Micro Cardioïde HyperClear amovible unidirectionnel

Encodage THX spatial audio

Poids 344g

Ergonomie et design

Le Razer Kraken V3 HyperSense reste dans le style le plus classique des casques audio. On retrouve le logo Razer sur les oreilles ainsi que sur le dessus de l’arceau en simili cuir. Le micro unidirectionnel se situe sur le côté gauche et est détachable. Également il est pourvu d’une bonnette en mousse amovible. Sa tige est flexible, ce qui permet de lui donner n’importe quel angle. Une fois dans la bonne position la tige ne bouge pas ce qui est un très bon point pour le bon positionnement du micro.

L’arceau du Razer Kraken V3 HyperSense est réglable sur les 2 côtés. On note la présence de crans allant de 1 à 8. Chaque cran correspond à 4mm, il convient donc aussi bien pour les petites têtes que pour les plus grandes. L’intérieur de l’arceau est en mousse à mémoire de forme recouverte d’un tissu. Le confort est ainsi assuré pour de longues sessions, casque sur la tête. L’arceau n’est pas trop rigide et de ce fait il ne comprime pas les oreilles. La sensation est donc agréable. Concernant les coussinets, ils sont également en mousse à mémoire de forme bien épaisse avec un tissu pour le contact avec la peau. Cela permet d’éviter la transpiration excessive.

Du côté de la connectique, on retrouve sur l’oreille gauche un bouton pour couper le micro, une molette crantée pour le volume et la prise jack propriétaire pour brancher le micro. À droite, un seul bouton, celui qui permet de contrôler la fonction de vibration. À noter que le Razer Kraken V3 HyperSense est compatible avec Chroma RGB. Il est donc possible de paramétrer les logos aux serpents situés sur chaque oreille via le logiciel Razer.

Un logiciel complet

Une des grandes forces de Razer et du Kraken V3 HyperSense c’est la suite logicielle. En effet, avec le pilote « Synapse », il suffit de se rendre dans l’onglet « son » pour y trouver un bon nombre de paramètres. On peut donc affiner ses réglages d’intensité haptique, du THX spatial audio, de l’égaliseur, mais également de différents réglages d’amélioration.

Enfin, dans la partie « éclairage », on peut là encore paramétrer à volonté l’éclairage RGB intégré aux oreilles selon les couleurs et les scénarios de son choix.

Audio, micro et système de vibration

Le Razer Kraken V3 HyperSense dispose de performances sonores très correctes avec un rendu de bonne facture. En effet, que cela soit de l’écoute musicale ou du gaming, le casque offre une belle restitution, même si cela reste assez classique. En revanche, grâce à son égaliseur, chacun peut paramétrer le rendu comme bon lui semble, ajouter plus de basses, et c’est ce qui permet de le personnaliser. Cela en fait un point fort permettant ainsi de l’ajuster au goût de chacun. Le rendu du micro est également très correct, mais manque un peu de clarté. Toutefois, avec un prix d’appel sous la barre des 130€, il faut prendre cela en compte.

Concernant la technologie haptique, le système de vibration est assez perturbant au premier abord. Les vibrations sont générées en fonction de certaines fréquences, notamment les basses. Il est possible de le désactiver ou de le régler sur différents niveaux de puissances. Au niveau maximum, au bout de quelques minutes c’est difficilement supportable. Par contre, au niveau moyen ou bas, cela apporte un petit plus dans l’immersion lors d’une partie. Pour de l’écoute musicale, cela ne semble toutefois pas opportun. Ce n’est pas une technologie révolutionnaire, mais elle apporte un plus, notamment sur des FPS, à condition de ne pas en abuser.

Conclusion

Avec un design sans fioriture, le Razer Kraken V3 HyperSense se positionne dans la gamme moyenne des casques. De bonne facture, il est élaboré avec des matériaux de qualité qui allient confort et efficacité. Son gros point fort reste les nombreux réglages disponibles qui permettent à chacun de l’adapter à son besoin. Sans toutefois être une technologie révolutionnaire, son système de vibration apporte un plus notamment lors de sessions de jeu sur des FPS.

