Test – Razer Viper V3 HyperSpeed : Légèreté et performances

Que vous soyez un joueur occasionnel à la recherche d’une souris légère ou un joueur Esport à la recherche d’une souris simple, mais performante, ne cherchez pas plus loin. La souris Razer V3 HyperSpeed que nous vous présentons aujourd’hui combine le meilleur des deux mondes. Une souris tout en légèreté, qui n’offre aucun artifices si ce n’est des composants de qualités et une recherche constante de performances. Tour d’horizon de cette petite bestiole qui, je l’espère, sera bientôt entre vos mains.

Unboxing & design de la Viper V3 HyperSpeed

Le détail de l’unboxing sera fait rapidement. En effet, nous ne retrouvons rien en dehors… de la souris. Comme vous pouvez le voir, nous en profitons pour vous présenter le dongle Hyperpolling. Ce dernier, vendu en supplément (34.99€ sur le site officiel), permettra d’exploiter la Viper V3 HyperSpeed à son plein potentiel. En effet, ce dernier est nécessaire pour atteindre les 4000 Hz de polling rate. Son utilisation est très simple via l’utilisation d’un câble USB-C et d’une connexion sans fil propriétaire à Razer.

Côté design, on remarque rapidement le parti pris par Razer : la légèreté. Aucune fioritures ici. Nous retrouvons deux boutons accessibles avec le pouce ainsi qu’un bouton permettant de gérer les DPI juste au-dessus de la molette. Le dernier bouton, présent sur le dessous de la manette, permettra d’allumer ou éteindre la Viper V3 HyperSpeed. L’ergonomie est bien entendu extrêmement optimisée. En effet, tout à était pensé pour offrir confort et performances. À noter qu’un gros travail à était effectué pour les styles de prises en griffe ou bout de doigt. Des pros ont travaillé conjointement afin d’éviter les pincements de doigts, d’optimiser la prise en main ou encore une surélévation de la bosse permettant d’améliorer notablement le soutien et le confort. Vous pouvez voir quelques informations supplémentaires sur la dernière photo ci-dessous.

Performances

Avant de parler du ressenti que j’ai pu avoir avec cette Viper V3 HyperSpeed, parlons technique et mensurations. Tout d’abord, il est important de parler du poids : seulement 82g sur la balance ! À noter que le poids est compté avec la pile AA (fournie avec), sans cette souris poids plume affichera seulement 59g. Un poids vraiment léger pour une souris sans fil. Côté mensurations, la souris affiche 127,1 mm de longueur pour 63,9 mm de largeur et 39.9 mm de hauteur. Le capteur présent ici est un fait maison, un capteur optique 30K Focus Pro. Ce dernier permet d’obtenir une sensibilité assez énorme pouvant monter jusqu’à 30 000 DPI. Pour ce qui est de l’autonomie, si l’utilisation d’une pile peut faire peur, ne vous inquiétez pas. En effet, vous pourrez compter sur pas moins de 280 heures d’utilisation avec un polling rate de 1000 Hz. Avec l’utilisation du dongle HyperPolling l’autonomie baissera à 75 heures.

L’utilisation de cette RAZER Viper V3 HyperSpeed est un régal. Sa légèreté permettra une utilisation prolongée sans aucunes gênes. J’ai personnellement beaucoup utilisé la souris dans un environnement de travail et la réactivité y était parfaite. Bien entendu, pour du jeu vidéo, elle se prête à l’exercice sans aucun problèmes. Que vous utilisiez la souris sur un tapis, du bois ou même encore du verre, le capteur s’adaptera en temps réel pour continuer d’offrir des performances de haute volée.

Conclusion

Avec un prix à son lancement de 79.99€ sur Amazon, la Viper V3 HyperSpeed est un excellent choix. Premièrement pour son placement tarifaire offrant un excellent rapport qualité / prix et secondement pour ses performances. Que vous comptiez l’utiliser pour de la bureautique ou pour son usage principal, le jeu vidéo, cette souris saura vous accompagner sans soucis. Le seul défaut qu’il peut être intéressant de noter c’est l’absence du dongle HyperPolling avec la souris. En effet, il faudra passer à la caisse afin de débloquer le plein potentiel de cette souris.

En partenariat avec Razer Viper V3 HyperSpeed Neuf 79.99 € Voir l'offre Neuf 79.99 € Voir l'offre

Produit disponible sur Razer Viper V3 HyperSpeed - Souris sans fil pour l’Esport (Capteur optique 30K Focus Pro, Jusqu’à 280 Heures d’Autonomie, Switches Mécaniques de Souris de 2e gen, Polling Rate Réel de 4000 Hz) Noir

Voir l'offre 72,57 €