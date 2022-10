Test – Razer Basilisk V3 Pro : une souris incroyablement performante

Il est difficile d’innover dans un monde en constante évolution, surtout dans le milieu des périphériques gaming. Pourtant, Razer arrive encore à montrer sa capacité à créer de nouvelles choses avec la toute dernière Basilisk V3 Pro. Est-ce que ces innovations sont utiles, et surtout pratiques ? Éléments de réponses tout au long de ce test.

Contenu et design

Première petite déception dès l’ouverture de la boîte, c’est l’absence du dock de chargement. Car oui, cette Basilisk V3 Pro est bien une souris sans fil. Ne vous inquiétez pas, un câble USB-C est bien présent pour recharger la souris tout de même. Nous retrouvons d’ailleurs sous la souris l’emplacement fait exprès pour son branchement sur un dock de la marque.

Le design est bien étudié pour offrir une prise en main vraiment très agréable. Le point vraiment confortable réside dans le repose pouce qui offre un confort in-game incroyable. Au niveau du pouce d’ailleurs, nous retrouvons 3 boutons programmables. C’est le 3e bouton qui nous intéresse ici, car ce dernier sera, par défaut, très utile dans certains FPS. En effet, il permet, lors de son maintien, de réduire (ou d’augmenter) les DPI, très utile par exemple lors de phase de visée en sniper. Ensuite, nous retrouvons la molette, qui fonctionne de haut en bas, mais également de droite à gauche.

Petite subtilité supplémentaire avec le bouton proche de la roulette. En effet, ce dernier permettra de débrayer la roulette afin de la faire passer en mode roue libre, mais nous y reviendrons plus tard. Finalement le dernier bouton sera utilisé pour changer les DPI. À noter bien entendu que tous les boutons peuvent être modifiés via le logiciel Razer Synapse.

Performances et utilisation

Commençons déjà par une chose qui peut paraître anecdotique, les patins. Ces derniers sont en teflons (PTFE) et offrent un excellent confort lors de la glisse, avec ou sans tapis de souris d’ailleurs. Les boutons quant à eux tombent bien sous les doigts, que ce soit au niveau du pouce ou au niveau de l’index. Le curseur est très réactif, principalement grâce à la présence du capteur maison « 30 K ». Il permet d’atteindre jusqu’à 30 000 DPI et pourra encaisser de fortes accélérations sans sourciller.

L’application Razer Synapse, gratuite et disponible sur le site officiel, apporte de nombreuses options de personnalisation. Le principal ajout spécifique à cette Basilisk V3 Pro c’est la partie liée à la molette. En effet il est possible, entre autres choses, de modifier le mode de défilement (similaire à l’utilisation du bouton) ou encore d’avoir une molette « intelligente ». Cette dernière option permet de basculer en mode libre si vous scrollez de manière assez rapide, avant de revenir en mode normale quelques secondes plus tard.

Pour ce qui est de l’autonomie, elle est annoncée pour 90h avec le RGB éteint. Dans les faits, et l’utilisant avec le RGB, je tourne environ aux alentours des 70h en utilisant le dongle USB. À noter qu’il est également possible de connecter la souris à votre ordinateur via Bluetooth.

Conclusion

Côté utilisation, c’est un réel plaisir. Après plusieurs semaines d’utilisation, j’en suis pleinement satisfait. Que ce soit en jeu (League of Legends et Call Of Duty pour ma part) ou au travail, la souris remplit parfaitement son office. Le confort est également au rendez-vous, en grande partie grâce au petit repose pouce, réel game changer. Les trois boutons présents sur la gauche de la souris tombent très bien sous la main et leur personnalisation fera de la Basilisk V3 Pro votre meilleure alliée in-game.

Si vous souhaitez vous procurer cette bête, il faudra compter la modique somme de 179.99€ sur Amazon. Une souris ultra premium certes, mais avec un tarif plutôt élevé qui pourra en freiner plus d’un. Les finitions et les différentes fonctionnalités offertes permettent cependant de faire passer la pilule plus facilement.

