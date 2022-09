Quelle souris Razer vous conviendrait le mieux ?

Si vous êtes un joueur, pro ou amateur, peu importe, vous connaissez l’importance d’une souris efficace. Beaucoup de choses peuvent rentrer en jeu : le poids, l’ergonomie, le nombre de boutons, etc. C’est pourquoi aujourd’hui nous vous proposons un petit tour d’horizon des dernières nouveautés chez Razer.

Polyvalente en tout point, la Basilisk V3 Pro

La souris Razer Basilisk V3 Pro sera un allié parfait, peu importe le jeu auquel vous souhaitez jouer. Elle s’avère être très polyvalente avec un poids moyen et une prise en main très agréable. Elle embarque les toutes dernières technologies maison, comme le capteur 30 K Razer Focus Pro ou encore les switchs Razertrade de 3e génération. Bien entendu le design n’est pas laissé de côté puisque la souris est compatible Chroma RGB est dispose de pas moins de 13 zones d’éclairage. La compatibilité Chroma permet également à la souris de s’intégrer parfaitement dans plus de 200 jeux différents.

Il est également important de noter que Razer a beaucoup travaillé sur le côté sans fil. En effet de nombreuses nouveautés ont fait leur apparition et la souris Razer Basilisk V3 Pro en bénéficie bien entendu. Comme le Razer HyperSpeed Wireless. Ce dernier permet, dans un premier temps, de prendre en charge plusieurs appareils Razer compatibles avec un seul dongle USB. Ensuite, il permet surtout de réduire la latence jusqu’à 25% de plus que les solutions concurrentes. Adieu donc les délais liés à la technologie sans fil que nous avons pu connaître il y a quelques années. Comptez 179.99€ sur le site d’Amazon.

À l’épreuve de l’eSport avec la DeathAdder V3 Pro et la Viper V2 Pro

Le modèle DeathAdder est sûrement l’un des plus connus de chez Razer. En effet c’est un modèle intemporel qui a participé à la renommée de la marque. Et elle revient dans sa version V3 Pro avec une mouture encore plus légère et taillée pour la compétition. Ici, c’est l’ergonomie et la légèreté qui sont les maîtres mots. Tout comme la Basilisk V3 Pro, la souris Razer DeathAdder V3 Pro est sans fil avec les mêmes performances. Au niveau du poids la différence est frappante avec 112g sur la balance pour la Basilisk contre seulement 63g pour la DeathAdder V3 Pro. Une performance qui en fera une très bonne alliée pour les joueurs professionnels. L’autonomie se compte en dizaine d’heures avec pas moins de 90h annoncées. Comptez 159.99€ sur le site d’Amazon.

La Razer Viper V2 Pro innove encore plus au niveau du poids. En effet cette dernière ne pèse que 58g sur la balance ! La différence avec la DeathAdder peut être minime, mais à un niveau professionnel, tout peut être décisif. Il est important de noter que la Viper V2 Pro ainsi que la DeathAdder embarquent chacune des grips afin d’améliorer la prise en main de la souris. Côté autonomie, il faudra compter environ 70h d’autonomie, soit une vingtaine d’heures de moins que son équivalent direct. Comptez 159.90€ sur le site d’Amazon.

Paré pour les MMO avec la Naga Pro

Pour commencer, la souris Razer Naga Pro embarque les mêmes technologies présentées plus tôt. Comme le Razer HyperSpeed Wireless, l’utilisation des switchs optiques Razer ou encore le capteur maison. À l’instar de la Basilisk V3 Pro, la Naga Pro dispose d’une compatibilité Razer Chroma ainsi qu’une connectique 2.4 GHz ou Bluetooth. De plus, il sera possible d’intégrer jusqu’à 5 profils différents directement dans la souris. Côté autonomie, cette dernière est plutôt impressionnante puisque ce sont 150h d’annoncées par la marque. Mais le principal avantage de cette souris est sa capacité d’adaptation aux différents jeux. En effet, la plaque latérale est interchangeable en fonction du jeu. Si vous êtes plutôt MMO, une plaque avec 12 boutons sera parfaite. Tandis que pour être le roi de la construction sur Fortnite, la plaque 6 boutons sera largement suffisants. Pour le reste une dernière plaque à 2 boutons est également de la partie. Chose importante à noter, une version pour les gauchers est également disponible ! Comptez 125.90€ (en promo) sur le site d’Amazon.