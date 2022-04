YggTorrent – Comment l’utiliser et quelle adresse en 2022 ?

YggTorrent.nz, le site de torrent de référence vient de changer d’adresse. La plateforme qui a changé l’histoire de T411 en 2017 est dorénavant disponible à une nouvelle adresse. C’est une nouvelle que les utilisateurs de ce site doivent savoir pour continuer de profiter des services de cette plateforme qui connaît un vrai essor. Une belle alternative aux streaming légaux et même aux sites de streaming qui le sont moins.

Deux minutes pour tout comprendre sur YggTorrent

Pour aller droit au but, il s’agit d’un tracker torrent qui s’inscrit comme la référence dans le domaine. En proposant au téléchargement de fichiers de type Torrent, il a fait beaucoup d’adeptes à travers le monde. C’est là où les cinéphiles accèdent à un catalogue garni de films et de séries récents. Lorsque l’utilisateur prend la possession d’un fichier torrent, ce dernier doit d’abord passer par un logiciel dédié.

Il adopte le principe de téléchargement Peer to Peer qui vise à échanger des données entre les utilisateurs. Plus concrètement, ce n’est pas du téléchargement direct, mais plutôt des torrents classés par catégories, notamment par date d’ajout ou par catégories films & Vidéos ou audio. On retrouve donc dans le torrent différentes catégories comportant chacune d’autres sous catégoriels permettant de trouver facilement ce que l’on cherche.

Vers la fin de l’année 2021, YggTorrent a fait peau neuve et est accessible sur une autre adresse. Ainsi, yggtorrent.re ne marche plus, cédant la place à yggtorrent.la. Si vous avez du mal à y accéder, il suffit de changer les DNS ou utiliser un service VPN.

À la différence des sites de streaming qui proposent des options de téléchargement des films en « Direct Download », YggTorrent adopte un fonctionnement différent. Sur la plateforme, les torrents sont classés dans les catégories des trackers torrent. On peut dire alors que c’est un annuaire torrent dédié aux mordus de films et de séries, mais aussi de jeux vidéo. Une seule inscription sur la plateforme suffit pour accéder au catalogue de torrents.

Plus concrètement, vous vous connectez pour télécharger un fichier torrent. Cependant, ce n’est pas le site qui récupère les films ou les séries directement. À défaut d’un logiciel spécifique, le téléchargement ne sera pas possible. Comprenez par là alors qu’il s’agit surtout d’un échange entre des internautes.

Dans certains cas, les contenus accessibles dans des pays en particulier, d’où l’importance de passer par un VPN.

Le meilleur allié des adeptes de films

De nombreux annuaires torrent existent sur le web, dont chacun a des particularités qui lui sont propres. Certains sites proposent des contenus sans passer par l’inscription, mais avec des contenus très restreints. Différent de ces sites, YggTorrent offre l’avantage de fournir une grande sélection de films et séries, classés par catégories pour faciliter la recherche. Il s’agit donc d’une alternative intéressante aux sites de streaming.

Avec cette plateforme, vous pourrez bénéficier des films et séries proposés gratuitement. Vous y retrouverez entre autres les séries récentes qui cartonnent beaucoup comme :

Squid Game

Loki ou encore

Hawkes

Dans tous les cas, assurez-vous d’utiliser un service VPN pour garder vos données personnelles et pour éviter les problèmes inutiles.

Mais avec le site YggTorrent, les changements d’adresse se font assez fréquents. Restez alors à l’affût de ces changements pour continuer de bénéficier des services de la plateforme.

Qu’est-ce qui explique le succès de Ygg Torrent ?

Si les internautes ne veulent pour rien au monde rater les changements d’adresse du site, c’est en raison de la qualité de services proposés par celui-ci. Dans l’univers des torrents, la plateforme a réussi à bâtir rapidement une réputation qui a perduré au fil des années. Un coup d’œil sur les commentaires laissés par ses utilisateurs vous permettra de vous en convaincre. À vrai dire, il faut des stratégies bien posées pour pouvoir se faire une place sur un secteur aussi compétitif.

Cette plateforme joue avant avec la carte de la facilité d’utilisation et de la richesse des contenus pour attirer les utilisateurs et les fidéliser. Ces contenus sont proposés de très bonne qualité, ce qui est rare pour les plateformes de cette catégorie. Avec une simple inscription, les internautes bénéficieront en sus, d’un bon suivi au quotidien par l’équipe de la plateforme.

Rien de surprenant alors si l’on compte actuellement près 3,5 millions d’abonnés sur la plateforme, et ce, en dépit du fait qu’elle change d’adresse constamment. Si l’on croit à Alexa, c’est le 35e site le plus visité en France.

Qu’est-ce qu’il faut savoir sur la notion de ratio ?

On parle ici avant tout d’un tracker semi-privé. Dans ce sens, les internautes se doivent de garder un ratio supérieur à 1 après leur inscription. Ce n’est pas un défi impossible si vous êtes raisonnable et ne téléchargez pas comme un fou. Vous pouvez aussi laisser en « seed » ou partage qui permettra de vous classer parmi les meilleurs utilisateurs.

Sur cette plateforme, il faut augmenter le ratio, parce que s’il descend en dessous de 1, votre temps passé sur le site sera limité. Dans le pire des cas, votre compte sera banni. S’il est possible de vous réinscrire à nouveau avec une nouvelle adresse e-mail, vous perdrez vos messages, votre historique ainsi que vos demandes.

Pour faire simple, chaque utilisateur de cette plateforme se doit de faire augmenter autant que possible son ratio afin de profiter d’une meilleure expérience.

L’adresse officielle de YggTorrent

Tout comme les autres sites de torrent, cette plateforme n’est pas épargnée par les menaces des autorités. Mais le site YggTorrent sait s’adapter rapidement pour que ses utilisateurs ne perdent le privilège d’obtenir des services gratuits, le site change d’URL autant que possible. Au besoin, il opère un changement de nom de domaine. Cela lui permet d’esquiver les blocages et continuer de fournir ces services. Pour ce faire, il choisit des hébergeurs, implantés dans d’autres pays. Par ailleurs, il encourage toujours les utilisateurs à utiliser un VPN pour rendre le traçage difficile.

Ceci étant dit, depuis le 11 décembre 2021, c’est l’URL : yggtorrent.la qui est valable. Ce serveur est basé à Laos, permettant ainsi de rester à l’abri des menaces des autorités. Sinon, les sites yggtorrent.si yggtorrent.nz peuvent toujours vous rediriger vers la nouvelle adresse.

Du côté des réseaux sociaux, YggTorrent sur Twitter est à votre disposition pour suivre l’équipe et pour rester informé sur les changements d’adresse. Il est vrai que le compte Twitter de YggTorrent sur le réseau social a été suspendu à cause des mesures prises par les autorités, mais il est toujours possible d’obtenir des informations sur le site YggTorrent par le biais de ce réseau.

Le site Yggtorrent reste un tracker privé. De ce fait, vous devrez obligatoirement vous inscrire pour accéder à ses services. La création du compte doit se faire avec une adresse e-mail valide et fonctionnelle. Autrement, vous ne pourrez pas télécharger des contenus.

Dans le secteur des torrents au sens large, il est quasiment inévitable de flirter avec la ligne rouge dans le rapport à la loi. De ce fait, vous pourrez indiquer vos données personnelles sans rien craindre. Visiter ces plateformes ne vous causera pas de problème, c’est le téléchargement qui pourrait vous mettre dans une situation délicate. Mais puisque cette plateforme est déjà populaire dans ce domaine, elle saura protéger ses utilisateurs.

Dans ce sens, vous ne risquerez rien en vous inscrivant sur cette plateforme. D’ailleurs, c’est un passage obligé de tout utilisateur.