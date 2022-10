Microsoft annonce la Surface Pro 9, le Surface Laptop 5 et le Surface Studio 2+

En date du mercredi 12 octobre, Microsoft a tenu une conférence pour annoncer sa nouvelle gamme d’ordinateurs Surface. Pour l’occasion, la firme américaine a levé le voile sur trois nouveaux produits : la Surface Pro 9, le Surface Laptop 5 et le Surface Studio 2+. Voici l’ensemble des fiches techniques !

Surface Pro 9, une tablette Windows maintenant sous puce ARM

Pour commencer, parlons de la Surface Pro 9. La tablette sous Windows 11 de Microsoft profite tout d’abord des processeurs Intel Alder Laker (Core i5-1235U ou Core i7-1255U) ; de 8, 16 ou 32 Go de RAM en LPPDR5 ; et de 128 à 1 To de SSD.

Nous retrouvons ensuite une dalle IPS de 13 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une définition 2K (2880 X 1920 pixels) pour la Surface 9 Pro. À noter, l’écran peut désormais faire varier son taux de rafraichissement automatiquement en fonction du contenu affiché (fonction disponible via une mise à jour depuis quelques mois sur la Surface Pro 8).

Pour finir, la charge rapide est maintenant assurée par un bloc d’alimentation 60 W, toujours avec port USB-A en prime. L’autonomie annoncée est de 15 heures et 30 minutes maximum.

Une déclinaison avec puce ARM / 5G de la Surface Pro 9 a aussi été annoncée par Microsoft. Cette dernière tourne sous puce Microsoft SQ3, confectionnée avec Qualcomm, et fait monter l’autonomie à 19 heures. À noter, la RAM est limitée à 8 ou 16 Go de RAM en LPDDDR4x ; le stockage interne à un SSD maximum de 512 Go ; et des ports USB-C avec le standard USB 3.2.

Surface Laptop 5, une mise à jour en douceur

Avec l’ordinateur portable Surface Laptop 5, Microsoft est calmement venu rafraichir la Surface Laptop 4.

Pour commencer, nous retrouvons les deux mêmes écrans que l’année dernière un de 13,5 pouces avec définition de 2 256 par 1 504 pixels et un de 15 pouces (2 496 par 1664 pixels). Les dalles sont toujours certifiées Dolby Vision IQ et les haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. La connectique ne change pas (port USB-C compatible USB 4.0 et Thunderbolt 4, port USB-A 3.1, prise jack 3,5 mm, et port Surface Connect).

Le changement notable reste du côté des performances avec l’arrivée de la 12e génération de processeurs Intel avec les Core i5-1235U ou au i7-1255U pour le modèle 13,5 pouces et l’i7-1255U pour le 15 pouces. À noter, ils sont couplés à une puce graphique Iris Xe Graphics ; 8, 16 ou 32 Go de RAM en LPDDR5x ; et 256, 512 ou 1 To de stockage SSD. En termes de performances, Microsoft annonce que le Surface Laptop 5 est 50 % plus puissant que la génération précédente. Pour la connectivité : Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 sont de la partie.

Derniers points : la batterie est compatible avec la charge rapide 60 W ; et l’autonomie monte à 18 heures pour la version 13,5 pouces, contre 17 heures pour le 16 pouces.

Surface Studio 2+, un tout-en-un complet ?

Après avoir sorti le Studio 2 en 2018, Microsoft revient avec une version peaufinée de son ordinateur Surface tout-en-un venant concurrencer l’iMac M1 d’Apple.

Débutons les présentations, le Surface Studio 2+ s’arme d’un écran tactile de 28 pouces avec une définition de 4 500 par 3 000 pixels, certifié Dolby Vision. Ce dernier peut à nouveau être incliné à sa guise pour s’adapter à la zone de travail de chacun. À noter, le stylet Surface Pen est compris dans la boîte.

Au niveau de la connectique : trois ports USB-C Thunderborlt 4 ; deux USB-A 3.1 ; une prise jack 3,5 mm ; et un port Ethernet de 1 Go/s sont de la partie. Pour la connectivité, nous retrouvons le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1.

À l’intérieur du Surface Studio 2+, Microsoft propose un i7-11370H ; couplé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, 32 Go de RAM DDR4 et 1 To de SSD. L’ordinateur est annoncé comme 50 % plus rapide que la génération précédente.