Microsoft dévoile le Surface Laptop 4 et des périphériques pour le télétravail

En catimini, Microsoft a dévoilé plusieurs nouveaux produits le mardi 13 avril 2021. Pour charmer les consommateurs, la firme de Redmond a annoncé l’arrivée de son nouveau PC portable Surface Laptop 4, mais aussi de plusieurs accessoires axés sur le télétravail.

Surface Laptop 4 : un nouveau PC portable plus performant

Après avoir lancé la Surface Laptop 3 en octobre 2019, Microsoft revient à la charge avec la Surface Pro 4. À travers cette nouvelle itération, la firme de Redmond propose encore une fois un design similaire aux versions précédentes avec cette année un modèle au format 13,5 pouces et un autre en 15 pouces. Du côté des performances, le PC portable s’arme logiquement d’arguments plus récents avec soit des processeurs Intel i5 ou i7 de 11e génération, soit des Ryzen 5 ou 7 de chez AMD. Microsoft annonce que le gain de performance par rapport à la génération précédente est de 70%. Au niveau de l’autonomie, la batterie permettrait de tenir entre 16 et 19 heures d’autonomie en fonction des modèles et des usages personnels.

Le Surface Laptop 4 sera proposé à la vente dès le 27 avril prochain en France. Le prix de la version 13 pouces débutera à 1 129 euros alors que le modèle 15 pouces commencera à 1 449 euros.

Le télétravail mis à l’honneur par Microsoft

L'entreprise ne s'est cependant pas arrêté à la simple présentation d'un nouvel ordinateur portable. Avec le succès de son service Teams et le développement du télétravail, Microsoft a décidé de proposer des accessoires parfaits pour vos visioconférences.

Quatre nouveaux produits ont ainsi été présentés :

Les Surfaces Headphone 2+ : une version repensée du casque à réduction de bruit de Microsoft. Ce dernier est certifié Microsoft Teams et dispose notamment d’un bouton permettant de contrôler vos visioconférences ;

Le Microsoft Modern : un casque classique avec un micro-tige, disponible en version câblée USB-A / USB-C ou sans fil ;

Le Modern USB-C Speaker : une enceinte pour répondre facilement à vos visioconférences ;

La Modern Webcam : une caméra pour PC avec un champ de vision de 78° et une qualité 1080p.