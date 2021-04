PS5 : la mise à jour permet de stocker des jeux sur un disque dur externe

Cinq mois après la sortie de la PS5, PlayStation annonce enfin l’arrivée d’une mise à jour majeure. Avec cette nouvelle version, la firme nippone souligne notamment l’arrivée d’une fonctionnalité attendue par moult joueurs : la prise en charge des disques durs externes. Une très bonne nouvelle qui permettra enfin d’installer plus de jeux sans avoir besoin d’en désinstaller d’autres.

La mise à jour permettant de stocker des jeux PS5 sur un disque dur externe a finalement connu une date de déploiement beaucoup plus précoce que prévu. En effet, nous vous annoncions précédemment que la fonctionnalité devait arriver à partir de cet été. PlayStation vient cependant d’étonner tout le monde en annonçant le déploiement d’une première mise à jour majeure dès aujourd’hui pour sa console next-gen.

Les disques durs externes se font une place sur la PS5 pour stocker vos jeux favoris

À travers un billet de blog, PlayStation a dévoilé les nouvelles fonctionnalités arrivant sur sa PS5 dès le mercredi 14 avril. Première mise à jour majeure de la console, cette dernière apporte d’après la firme nippone « une myriade de nouvelles fonctionnalités et améliorations« .

Pour commencer, la grande annonce est la prise en charge des disques durs externes afin de stocker des jeux vidéo. Une bonne nouvelle qui va enfin compenser les 664 Go de stockage interne de la console. Cependant, vous ne pourrez pas lancer vos jeux PS5 directement depuis votre disque dur externe étant donné que ces licences exploitent la rapidité du SSD interne de la console. Ainsi, il sera uniquement possible de stocker les jeux temporairement afin de les réinstaller sur votre console plus tard.

Afin de pallier à cette problématique, PlayStation précise que « la console PS5 prendra prochainement en charge l’extension de stockage à l’aide de lecteurs M.2« . Ainsi les joueurs pourront stocker leurs jeux sur ce type de SSD et aussi jouer directement dessus.

Les autres nouvelles fonctionnalités :

Jeu en partage intergénérationnel : les joueurs PS5 pourront partager leur écran aux personnes possédant une PS4, mais aussi de passer « virtuellement votre manette » à un ami ;

Demander à rejoindre une session de jeu : vous pourrez visionner facilement les parties de vos amis que vous pouvez rejoindre ;

Les options de contrôle et de personnalisation améliorées sur PS5 :

Refonte du menu Game Base ;

Désactiver le chat en jeu ou ajuster le volume des joueurs ;

Pré-téléchargement des mises à jour des jeux ;

Personnalisez votre bibliothèque de jeux ;

Zoom sur l’écran

Nouveaux paramètres de trophées et écran de statistiques