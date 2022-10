PlayStation Plus Extra et Premium : voici les nouveaux jeux d’octobre 2022

Maintenant qu’octobre 2022 est là, Sony est venu partager les jeux vidéo ajoutés au catalogue de ses abonnements PlayStation Plus Extra et Premium. En ce mois automnal, les joueurs pourront profiter de plusieurs titres PS4 et PS5, dont GTA Vice City – The Definitive Edition ; plusieurs Assassin’s Creed ; ou encore The Medium et Dragon Quest XI S.

Après Deathloop, Assassin’s Creed Origins ou encore Watch Dogs 2 en septembre 2022, les joueurs viennent profiter d’une nouvelle salve de jeux vidéo ajoutée au catalogue des abonnements PlayStation Plus Extra et Premium.

Pour commencer, Sony a annoncé dans un billet de blog que les titres suivants seront proposés dès le 18 octobre 2022 :

Assassin’s Creed III Remastered – PS4 ;

Assassin’s Creed Chronicles : China – PS4 ;

Assassin’s Creed Chronicles : India -PS4 ;

Assassin’s Creed Chronicles : Russia – PS4 ;

Assassin’s Creed Odyssey – PS4 ;

Assassin’s Creed Syndicate – PS4 ;

Dragon Quest Builders – PS4 ;

Dragon Quest Builders 2 – PS4 ;

Dragon Quest Heroes : The World Tree’s Woe and the Blight Below – PS4 ;

Dragon Quest Heroes II : Explorer’s Edition – PS4 ;

Dragon Quest XI S : Echoes of an Elusive Age – PS4 ;

Hohokum – PS4 ;

Inside – PS4 ;

Naruto to Boruto : Shinobi Striker – PS4 ;

GTA Vice City – The Definitive Edition – PS4 et PS5 ;

The Mediums – PS5 ;

Pour les abonnés au PlayStation Plus Premium, sept jeux vidéo supplémentaires sont ajoutés au catalogue PlayStation Classics :

Castlevania : Lords of Shadow – PS3 ;

Everyday Shooter – PS3 ;

Limbo – PS3 ;

Ultra Street Fighter IV – PS3 ;

Yakuza 3 Remastered – PS4 ;

Yakuza 4 Remastered – PS4 ;

Yakuza 5 Remastered – PS4.

Nous vous rappelons aussi que des titres sont toujours offerts chaque mois pour les trois abonnements PlayStation Plus (Essential, Extra et Premium). En ce mois d’octobre 2022, les joueurs peuvent notamment ajouter à leur bibliothèque trois nouveaux jeux vidéo, dont SUPERHOT ainsi qu’Hot Wheels Unleashed.

