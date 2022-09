PlayStation Stars : le programme de fidélité pour PS4 et PS5 arrive en France

En juillet, nous apprenions que Sony menait des tests autour du PlayStation Stars. Finalement, l’entreprise vient d’annoncer l’arrivée de ce programme de fidélité en France le 13 octobre 2022. Grâce à ce dernier, les joueurs vont pouvoir récupérer des points à travers diverses activités. Ces derniers peuvent ensuite être échangés contre de l’argent à utiliser sur le PSN et le PlayStation Store ; ou pour récupérer des objets de collection numérique.

Dans un nouveau communiqué publié ce jeudi 29 septembre 2022, Sony a précisé son nouveau programme de fidélité. Pour commencer, Sony explique que PlayStation Stars est accessible via l’application PlayStation App sur iOS et Android ou encore le site playstation.com. Il sera aussi directement intégré dans les consoles PS4 et PS5 prochainement.

Au niveau de son fonctionnement, PlayStation Stars permet de récupérer des récompenses « en menant à bien toute une variété de campagnes et d’activités ». Dans les détails, Sony déclaré que la campagne nommé Connexion annuelle demande aux joueurs de jouer spécifiquement à une campagne pour remporter une récompense. La première se nomme d’ailleurs Appuyez sur Play / 1994, et demande aux joueurs de « lancer les jeux correspondant à des indices basés sur des chansons pour obtenir un objet de collection spécial ».

En effectuant différentes campagnes et activités du PlayStation Stars, les joueurs vont recevoir des points de fidélité et des objets de collection numériques. Nous apprenons ainsi que les points pourront être échangés contre des fonds pour le porte-monnaie PSN, des objets de collection numériques exclusifs et certains produits du PlayStation Store.

Concernant les objets de collection numériques, ils sont stockés dans une vitrine virtuelle et représentent « des objets appréciés des fans de PlayStation ». Le premier offert en rejoignant le programme de fidélité PlayStation Stars est l’objet Télescope Stargazer. Il sera ensuite possible de récupérer Punto le gondolier d’Ape Escape 2, la PocketStation, ainsi que Toro et Kuro.

À noter, quatre niveaux de statut peuvent être débloqués en fonction des trophées rares collectés et du nombre de jeux achetés sur le PlayStation Store. Qui dit niveau plus élevé, dit bien évidemment plus d’avantages.

Le programme de fidélité PlayStation Stars arrive le 13 octobre 2022 en France, mais aussi dans les autres pays d’Europe et en Australie. L’Asie y a droit dès ce jeudi 29 septembre, alors que l’Amérique en profitera dès le 5 octobre.