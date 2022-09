Google annonce plusieurs nouveautés pour son moteur de recherche

Durant la semaine, Google a tenu son évènement Search On 2022. Pour l’occasion, la firme américaine a partagé quelques nouveautés intéressantes pour son moteur de recherche afin d’offrir une expérience encore plus complète à ses utilisateurs. Cela passe notamment par le lancement de Multisearch dans plus de langues ; la traduction de texte avec Lens ; ou encore la suggestion de contenus.

Dans un billet de blog, Google récapitule les nouveautés qui arrivent sur son emblématique moteur de recherche. « Nous rêvons d’un monde où l’on peut trouver une information précise de la manière la plus naturelle qui soit, en combinant images, sons, texte et parole. Un monde dans lequel l’utilisateur n’aurait pas besoin de formuler toute une requête pour que le moteur de recherche comprenne son intention », débute Prabhakar Raghavan, Senior Vice President chez Google, au sujet des ambitions de la firme américaine.

Pour commencer, l’évènement Search On 2022 a déclaré que Multisearch va arriver dans plus de 70 langues dans les mois à venir. Disponible uniquement en version bêta depuis quelques mois, cette fonctionnalité permet d’affiner la recherche par image grâce à des mots-clés.

En plus de cela, Google annonce que les Américains auront droit dès cet automne à la fonction « Multisearch près de moi ». Elle permet tout simplement de « prendre une photo d’un objet inconnu, par exemple un plat ou une plante, puis de le trouver dans un endroit proche, comme un restaurant ou un magasin de jardinage ».

Seconde nouveauté, la traduction automatique de texte avec Lens remplace directement le texte traduit à la place du texte initial.

Google annonce ensuite que son moteur de recherche fera des suggestions du contenu plus pertinentes dès la saisie du texte dans la barre de recherche. Plus d’options de mots-clés et de sujets seront ainsi de la partie pour aider à formuler correctement sa requête.

Du côté de Maps, Google explique avoir ajouté les images aériennes de 250 monuments, permettant ainsi de les découvrir via la vue immersive. Pour la partie shopping, nous apprenons l’arrivée d’une option permettant d’acheter un look entier grâce à une photo ; l’affichage de chaussures en 3D ; les tendances du moment ; des guides d’achats ; ou encore des résultats personnalisés en fonction de ses catégories et marques favorites.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Google Maps améliore la fonction de partage de localisation avec un proche !