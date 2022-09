Windows 11 : le support des applications Android est disponible en France

Microsoft vient d’annoncer que 31 nouveaux pays, dont la France, peuvent désormais profiter du support des applications Android sur Windows 11. Pour rappel, cette fonctionnalité était jusqu’alors réservée aux États-Unis et au Japon. Une mise à jour est ainsi installable via Windows Update pour en profiter.

Cette semaine, Windows Latest est venu annoncer que le support des applications Android de Windows 11 sortait de sa phase bêta, et arrivait dans plus de pays.

Le site explique d’ailleurs que Microsoft a confirmé que le déploiement était en cours dans les régions suivantes : Andorre ; Autriche ; Belgique ; France ; Allemagne ; Gibraltar ; Guernesey ; Irlande ; Île de Man ; Italie ; Japon ; Jersey ; Liechtenstein ; Luxembourg ; Monaco ; Saint-Marin ; Espagne ; Suisse ; Royaume-Uni ; États-Unis ; Cité du Vatican/Saint-Siège.

Afin d’installer et utiliser des applications Android sur Windows 11, il faut tout d’abord répondre à certaines exigences : 8 Go de RAM minimum ; un SSD ; un processeur Intel Core i3 de 8e génération (minimum) et supérieur ou un AMD Ryzen 3000 ; et la technologie virtualisation (Virtual Machine Platform) soit activée.

Pour commencer l’aventure, il faut suivre les instructions suivantes :

Ouvrir le Microsoft Store ;

Chercher Amazon Appstore ;

Cliquez sur le bouton Installer ;

Touchez le bouton Configurer afin d’activer la virtualisation ;

Sélectionner le bouton Télécharger pour installer le sous-système Windows pour Android ;

Appuyez sur Suivant quand le téléchargement est terminé ;

Cliquez sur le bouton Redémarrer.

Après le redémarrage de votre ordinateur, il suffira d’ouvrir l’application Amazon Appstore ; se connecter à un compte Amazon ; puis chercher des applications Android à installer pour ensuite les utiliser sur son PC Windows 11. À noter, plus de 20 000 applications et jeux Android sont disponibles par le biais de l’Amazon Appstore.

