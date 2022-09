Windows 11 : la mise à jour 2022 est disponible, voici les nouveautés

Depuis plusieurs mois, Microsoft développe la prochaine mise à jour majeure de Windows 11, nommée 22H2. Maintenant disponible, cette nouvelle version se prend très simplement comme dénomination : Windows 11 2022. Du côté des nouveautés, la firme américaine a ajouté un peu de personnalisation pour le menu Démarrer ; perfectionné le multitâche ; apporté des améliorations pour les joueurs et les ordinateurs avec écran tactile ; ou encore introduit de nouvelles options d’accessibilité.

Avec Windows 11 2022, Microsoft apporte tout d’abord des améliorations générales du côté des performances. Pour la partie sécurité, nous pouvons noter l’arrivée de Smart App Controle, un utilitaire vérifiant l’authenticité des applications lors de l’installation.

Du côté de l’interface, la mise à jour permet de personnaliser le menu Démarrer en permettant de choisir les contenus y étant affichés (dossiers, applications récemment installées ou les plus utilisées…). La partie multitâche a été améliorée avec de nouvelles options de dispositions pour Snap. Microsoft explique ensuite avoir amélioré les animations, les icônes ou encore le mode sombre. D’ailleurs, le gestionnaire de tâches profite d’une refonte totale.

Pour les personnes utilisant une tablette tactile ou un 2-en-1, sachez que la mise à jour Windows 11 2022 améliore la prise en charge des gestes, permettant ainsi de de balayer vers le haut pour accéder au menu Démarrer ou de basculer facilement d’une application à l’autre avec des gestes. Pour les joueurs, il est plus facile d’utiliser la barre de jeux avec une manette ; et des améliorations du côté de la latence et des performances sont de la partie. En plus de cela, Windows 11 prend désormais en charge l’Auto HDR et le taux de rafraichissement variable (VRR) en mode fenêtré.

Parlons maintenant accessibilité, avec l’ajout des fonctionnalités Live Caption, pour générer des sous-titres autonomie pour tout contenu audio ; Voice Access pour contrôler le PC avec sa voix ; et de nouvelles voix pour la fonctionnalité Narrateur. Pour finir, Windows 11 2020 apporte quelques options d’IA, dont une permettant de flouter automatiquement l’arrière-plan de votre webcam ; une vous suivant dans vos déplacements ; et une autre atténuant les bruits de fond.

Au passage, Microsoft a aussi précisé que la prise en charge des applications Android en France arriverait dans les semaines à venir.