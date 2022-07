Google Maps améliore la fonction de partage de localisation avec un proche

Google Maps vient de profiter de trois nouvelles fonctionnalités bien utiles : la première permet d’envoyer une notification au départ et à l’arrivée lors d’un partage de sa localisation avec un proche ; la seconde optimise les trajets à vélo en affichant de nouvelles informations détaillées sur les itinéraires ; et la troisième offre des vues en 3D de sites touristiques.

Les trois nouveautés introduites sur Google Maps

Par le biais d’un billet de blog, Google vient d’annoncer de nouvelles fonctionnalités visant à « transformer la façon dont vous coordonnez vos déplacements et de rester connecté cet été et au-delà ».

Pour commencer, nous apprenons que Google Maps permet désormais de découvrir en un clic les monuments historiques. Plus précisément, la plateforme permet désormais de profiter de « vues aériennes photoréalistes » de 100 des monuments les plus populaires à travers le monde directement depuis l’application ou la version web. À titre d’exemple, un GIF nous montre à 360 degrés l’Empire State Bulding, Big Ben, Alcatraz ou encore la Tokyo Skytree.

Pour les cyclistes, dont l’utilisation de Google Maps a augmenté de plus de 40 % dans le monde entier récemment, de nouvelles informations arrivent pour vos itinéraires à vélo : dénivelé durant le trajet ; le trafic automobile ; le type de route empruntée ; ainsi que la présence d’escaliers ou de pentes. Google explique ainsi que cela permettra aux utilisateurs de « comparer facilement les itinéraires cyclables et consulter des détails encore plus précis ».

Pour finir, la fonctionnalité de partage de la position s’enrichit de quelques changements. En effet, Google Maps permet désormais d’envoyer automatiquement une notification à un proche au départ et à l’arrivée d’un lieu. Afin de rassurer au sujet de la confidentialité de cette nouveauté, Google précise que « les notifications ne peuvent être paramétrées que pour une personne qui a déjà choisi de partager sa position avec vous ».

En plus de cela, « la personne qui a partagé avec vous recevra plusieurs rappels pour l’en informer, notamment une notification instantanée dans l’application Maps et un e-mail, ainsi que des e-mails mensuels récurrents ». Désactiver le partage de la localisation avec une personne ou bloquer tout simplement la fonctionnalité est bien évidemment possible.

