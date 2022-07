Disney+ : les séries et films à voir en août 2022

Envie de regarder de nouveaux contenus sur Disney+ ? Voici la liste des séries et films du mois estival d’août 2022 !

Cette nouvelle période vient apporter de nombreux contenus originaux sur la plateforme, dont les deux séries Marvel She-Hulk et Je s’appelle Groot, ainsi qu’une dans l’univers Star Wars : Andor. Du côté des films, nous retrouvons un tout nouveau thriller signé Disney nommé Prey et le film LEGO Star Wars : C’est l’été !, mais aussi les célèbres Jojo Rabbit et Heat.

Les nouveautés Disney+ du mois d’août 2022

Après un mois de juillet 2022 riche en nouveautés, Disney+ fait son grand retour en août. Au niveau des séries, la plateforme compte trois grosses nouvelles séries originales, dont deux dans l’univers de Marvel et une chez Star Wars :

3 août :

American Crime Story – Saisons 1 et 2 ;

Code Black – Saisons 1, 2 et 3.

10 août :

Je s’appelle Groot ;

Bluey – Saison 3.

17 août :

She-Hulk : Avocate ;

9-1-1 – Saison 4.

24 août :

Portraits de stars ;

Blackish – Saison 8.

31 août :

Andor ;

American Horror Story – Saison 10.

Pour les adeptes de films et de documentaires, Disney+ ajoute une grande variété de contenus, dont la production originale de type thriller (Prey) et le film Lego Star Wars : C’est l’été !

3 août :

The Hot Zone – Saison 2 ;

5 août :

Prey ;

Lego Star Wars : C’est l’été ;

Les Faussaires de Manhattan ;

La Boum ;

La Boum 2 ;

L’étudiante ;

Je préfère qu’on reste amis ;

Patients ;

La French.

12 août :

Jojo Rabbit ;

Drain the Oceans: The Mississippi River & Arctic War – Saison 1.

19 août :

Night and Day ;

La vie aquatique ;

Colombiana ;

Pablo Escobar, l’empire de la drogue ;

AZF : au cœur du chaos.

24 août :

Fearless : la véritable histoire de l’AFLW.

26 août :

Heat ;

Chocolat ;

Tolkien ;

Les Incognitos.

31 août :

L’Europe vue du ciel ;

La route de l’enfer : Norvège – Saison 6.

