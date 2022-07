Marvel annonce les films et séries prévus pour 2023, 2024 et 2025 – Phase 5 et 6 du MCU

Marvel est revenu en force ce week-end en annonçant ses prochaines productions durant la Comic-Con de San Diego. Dans les détails, le studio a dévoilé le trailer du prochain film de 2022, Black Panther: Wakanda Forever ; mais aussi les films et séries Disney+ des phases 5 et 6 du MCU, qui arriveront en 2023, 2024 et 2025. Nous y retrouvons notamment Les Guardiens de la Galaxie 3 ; deux films Avengers ; la saison 2 de Loki ou encore Captain America: New World Order.

Les films et séries Marvel prévus pour 2023, 2024 et 2025

Lors de la Comic-Con de San Diego, se déroulant du 21 au 24 juillet 2022, Marvel Studios a dévoilé les films et séries du Marvel Cinematic Universe (MCU) disponibles dans les trois années à venir.

Pour commencer, Kevin Feige, PDG du studio, est venu partager la première bande-annonce du dernier film de la phase 4 du MCU, Black Panther: Wakanda Forever. L’occasion au passage de découvrir sa date de sortie au cinéma : le 11 novembre 2022.

Au passage, une nouvelle bande-annonce de la série She-Hulk, dont la diffusion débutera le 17 août 2022, a été partagée.

La phase 5 du MCU

Crédit : IGN

Pour commencer la phase 5, Marvel Studios débutera avec Ant-Man & La Guêpe: Quantumania, annoncé dans les salles obscures pour le 17 février 2023.

Nous passons ensuite directement sur une série originale Marvel arrivant sur Disney+ nommée : Secret Invasion. Disponible au printemps 2023, cette dernière se concentre sur Nick Fury et Maria Hill, devant faire face à un nouveau conflit extraterrestre. Un film très attendu sera ensuite proposé aux spectateurs le 5 mai 2023 : Les Gardiens de la Galaxie 3.

Les abonnés Disney+ seront ensuite ravis de profiter de deux nouvelles séries durant l’été 2023 : Echo et la saison 2 de Loki. Le film The Marvels de son côté arrivera le 28 juillet 2023. Introduite dans le prochain Black Panther, Riri Williams aura droit à sa propre série à l’automne 2023 : Ironheart.

Le film Blade profite de son côté d’une date de sortie : le 2 novembre 2023. Pour l’hiver 2023, la célèbre protagoniste de la série Wandavision, Agatha Harkness, fera ensuite son grand retour sur Disney+ dans la série originale Agahta: Coven of Chaos.

Marvel a aussi annoncé le retour de Captain America dans un quatrième volet nommé Captain America: New World Order. Date de sortie annoncée : le 3 mai 2024. Un autre revenant sera aussi de la partie durant le printemps, Dardevil, à travers la série Dardevil: Born Again. La phase 5 du MCU se terminera ensuite avec le film Thunderbolts le 26 juillet 2024, introduisant un nouveau groupe de super-héros formé par Valentina Allegra de Fontaine.

Le début de la phase 6 du MCU

Crédit : IGN

Marvel Studios nous a même donné l’occasion de voir encore plus loin dans le MCU en dévoilant trois des films prévus pour la phase 6 : Les Quatre Fantastiques le 28 novembre 2024 ; Avengers: The Kang Dynasty le 2 mai 2025 ; et Avengers: Secret Wars le 7 novembre 2025.

À noter, Marvel a surnommé la période du MCU allant des phases 4 à 6 :« Multiverse Saga », soit la « Saga du Multivers » en français.