Marvel dévoile toutes les dates de ses prochains films jusqu’en 2023

Avec une réouverture prochaine des salles de cinéma, Marvel dévoile son calendrier de sortie de tous les prochains films intégrés au Marvel Cinematic Universe. En raison de la pandémie, le calendrier de sorties a pris du retard. En revanche, Marvel promet de tenir son cap et de ne pas sacrifier quelques films par-ci par-là. C’est donc une très bonne nouvelle pour les fans du MCU.

Un calendrier bien fourni

Marvel diffuse donc son calendrier de sorties avec de nombreux films que l’on peut découvrir dans un long trailer.

« Ce monde peut changer et évoluer. Mais une chose ne changera jamais : nous sommes une grande famille. »

Pour 2021, Black Widow sera le premier film à être diffusé le 9 juillet 2021. Viendra ensuite Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux le 3 septembre puis The Eternals et Spider-Man No Way Home respectivement le 5 novembre 2021 et le 17 décembre 2021.

Black Widow le 09/07/21

Pour 2022, nous aurons le droit à 4 films de l’univers. Tout d’abord, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le 25 mars 2022 puis Thor Love and Thunder, le 6 mai 2022. Viendra ensuite la continuité des aventures de Black Panther avec Wakanda Forever le 8 juillet 2022. The Marvels qui est la suite de Captain Marvel, sera diffusé le 11 novembre 2022.

Enfin, pour 2023 est acté 3 films pour le moment avec Antman and the Wasp Quantumania le 17 février 2023. Cela sera ensuite The Guardians of the Galaxy vol 3 le 5 mai 2023 et The Fantastic Four (date non communiquée).

Le MCU également sur Disney+

Le MCU se décline également sur Disney+. En effet, après Wandavision et Falcon et le Soldat de l’Hiver, les abonnés au service pourront découvrir d’autres séries. Il est ainsi prévu les séries suivantes :

Loki : le 11 juin 2021

What If…? : été 2021

Miss Marvel : fin 2021

Hawkeye : fin 2021

Moon Knight : 2022

She-Hulk : 2022

Secret Invasion : 2022

Ironheart : 2022

Armor Wars : 2022/2023

La phase 4 du MCU est donc bien lancée pour le plus grand bonheur des fans.