Les 1More True Wireless ANC, sont des intra auriculaire plutôt haut de gamme de la marque éponyme. La marque chinoise (malgré la volonté de se faire passer pour une marque américaine), à l’ambition d’aller chercher Sony ou encore Apple sur le terrain avec un positionnement tarifaire plutôt élevé.

Design et confort

Les 1More True Wireless ANC sont des écouteurs imposants, autant dire que pour la discrétion on oublie directement. En effet, ils vont déborder très largement déborder de vos oreilles. Les écouteurs sont noirs avec un effet carbone sur le dessus, une inscription « 1more », une led indiquant l’état ainsi que le microphone avec une petite grille rouge. Cette surface est tactile sur les deux écouteurs et permet de basculer entre les différents modes ANC (off, medium, élevé et transparent).

Sur la face inférieure vient se loger un second microphone, lui aussi avec une petite grille de microphone rouge. La face supérieure des 1More True Wireless ANC est équipée d’un petit bouton cliquable qui permet :

Un clic simple à gauche réduit le volume et un clic simple à droite monte le volume. Néanmoins la commande n’est pas très réactive, il faut faire des micropauses entre chaque action.

Un double clic à gauche ou à droit permet de mettre la musique en pause

Un appui long à gauche permet de revenir au début de la musique ou au morceau précédent et un appui long à droite permet de passer au morceau suivant. La commande qui permet de revenir au morceau précédent à un fonctionnement très aléatoire, en effet parfois on revient juste en boucle au début de la musique.



Le boîtier de rangement est tout aussi imposant que les écouteurs. Néanmoins, il faut noter que la qualité de fabrication est vraiment irréprochable avec un ensemble fait de métal.

Confort

En ce qui concerne le confort, il faut évidemment trouver l’embout et l’ailette adaptés à votre oreille pour avoir un maintien optimal. Néanmoins, une fois cet exercice réalisé il est vrai que les écouteurs tiennent plutôt bien dans les oreilles. Les 1More True Wireless ANC sont cependant des écouteurs qui reste très gros et manque selon d’un peu d’élégance.

Application

Les écouteurs sont fournis avec une application disponible sous Android et iOS. 1More Music est extrêmement simpliste. On retrouve tout en haut le modèle d’écouteur connecté ainsi que le niveau de batterie de chaque écouteur.



Il est également possible de régler la réduction de bruit active selon trois niveaux : off, medium et high. De plus, il est également possible d’activer le mode transparence afin de pouvoir entendre les sons environnants. Enfin, il est possible de configurer l’action lorsque vous retirez vos écouteurs. C’est également par le biais de l’application que son réalisé les mises à jour.

Son

Les 1More True Wireless ANC sont équipés des codecs audio aptX, SBC et AAC. Les écouteurs proposent un son avec des graves qui sont bien présents sans pour autant en faire trop, c’est un grave qui est impactant et qui ne bave pas trop. Les mediums sont là, ont à une belle définition des voix dans nos morceaux. Une bonne surprise du côté des aigus qui sont bien définis, chose plutôt rare. On a donc des écouteurs qui proposent un son plutôt équilibré.

La réduction de bruit active

C’est sûrement l’un des défauts majeurs, la réduction de bruit activement est vraiment passable. Une fois activée un petit sifflement se fait entendre, ce qui est vraiment désagréable. De plus, la réduction même poussée à son maximum n’est vraiment pas très bonne. De trop nombreux sons du quotidien passent encore à travers. On a vu largement mieux notamment du côté des AirPods Pro par exemple.



Le mode de transparence n’est pas mieux, donnant l’impression d’un sonotone mal réglée. Bref c’est une fonctionnalité à oublier.

Microphone

Là encore les 1More True Wireless ANC ne s’illustrent pas de la meilleure des manières. En effet, les micros sont de piètre qualité, le son est étouffé. Ce n’est vraiment pas l’idéal pour passer des appels et encore moins lorsqu’on se trouve dans un environnement bruyant.

Autonomie

1More annonce une autonomie de 6h avec le volume réglé à 50% ainsi que les modes spéciaux désactivés. Autant dire que ceci n’est vraiment pas du tout représentatif d’un usage réel.

En réalité avec la réduction de bruit activé ainsi que le volume réglé entre 60% et 70% on tourne plus autour de trois heures d’autonomie, ce qui n’est vraiment pas une performance de haut vol. Notons tout de même qu’il soit possible de les recharger jusqu’à 3 fois avec le boîtier et qu’avec une recharge de 15 minutes on récupère deux heures d’écoute (dans les conditions de test du constructeur).

Un bon point cependant, le boiter propose un port USB-C pour la recharge ainsi que le support du chargement sans fil Qi.

Conclusion

Les 1More True Wireless ANC sont proposés à 180€, celle-ci qui nous semble trop onéreuse selon nous. Malgré la construction soignée des écouteurs et un son de qualité, la réduction de bruit ainsi que l’autonomie donnent un résultat très mitigé.

