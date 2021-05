Xbox Series X et S : le FPS Boost fonctionne désormais sur près de 100 jeux

En début de semaine, Microsoft a mis à jour la liste de jeux pouvant profiter du mode FPS Boost sur sa console Xbox Series X et S. Microsoft ajoute 74 titres pour un total de 97 jeux désormais. Beaucoup d’entre eux sont inclus dans le Xbox Game Pass et disponibles avec EA Play.

120 Hz au programme pour près de 100 jeux

A l’époque, seuls 23 jeux au total avaient le mode FPS Boost. L’arrivée de 74 nouveaux jeux renforce donc massivement la liste des jeux disponibles. En effet, la fonctionnalité FPS Boost a accueilli les productions de Bethestda et d’Electronics Arts. Microsoft accélère et annonce que 74 nouveaux titres sont désormais compatibles, portant le total à 97 jeux. Un catalogue plus conséquent où l’on retrouve des titres d’Ubisoft, Electronics Arts, Square Enix ou encore Deep Silver et Microsoft. Cependant, certains jeux ne bénéficient pas du FPS Boost sur Xbox Series S. La plus abordable des nouvelles consoles de Microsoft affiche un déficit de puissance qui lui permet d’être aussi efficace que sa grande sœur sur des titres comme Dirt 4 ou Battlefield 1. Mais sur d’autres jeux, ce n’est malheureusement pas le cas.

Pour rappel, le FPS Boost est directement proposé par les consoles. Il ne nécessite pas de patch ni d’intervention des développeurs. Par contre, pour certains jeux, il vous faudra l’activer manuellement pour en profiter.

FPS Boost : la liste des jeux compatibles

Alien Isolation : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Anthem : 60fps sur Xbox Series X (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 60fps sur Xbox Series X (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Assassin’s Creed III Remastered : 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Assassin’s Creed Rogue Remastered : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Assassin’s Creed The Ezio Collection : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Assassin’s Creed Unity : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Battle Chaser – Nightwar : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Battlefield 1 : 120fps sur Xbox Series X (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 120fps sur Xbox Series X (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Battlefield 4 : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Battlefield Hardline : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Battlefield V : 120fps sur Xbox Series X (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 120fps sur Xbox Series X (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Beholder Complete Edition : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Dead Island Definitive Edition : 60fps sur Xbox Series X

: 60fps sur Xbox Series X Dead Island – Riptide Definitive Edition : 60fps sur Xbox Series X

: 60fps sur Xbox Series X Deus Ex Mankind Divided : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S DiRT 4 : 120fps sur Xbox Series X

: 120fps sur Xbox Series X Dishonored – Definitive Edition : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Dishonored – Death of the Outsider : 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Don’t Starve – Giant Edition : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Dragon Age – Inquisition : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Dungeon Defenders II : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Dying Light : 60fps sur Xbox Series X

: 60fps sur Xbox Series X Fallout 4 : 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Fallout 76 : 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Far Cry 4 : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Far Cry 5 : 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Far Cry New Dawn : 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Far Cry Primal : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Gears of War 4 : 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Golf with your Friends : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Halo Wars 2 : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Halo – Spartan Assault : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Hollow Knight – Voidheart Edition : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Homefront – The Revolution : 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Hyperscape : 120fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 120fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Island Saver : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S LEGO Batman : Beyond Gotham : 60fps sur Xbox Series X et S

: Beyond Gotham : 60fps sur Xbox Series X et S LEGO Jurassic World : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S LEGO Marvel Super Heroes 2 : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S LEGO Marvel Superheroes : 120fps sur Xbox Series X, 60fps sur Xbox Series S

: 120fps sur Xbox Series X, 60fps sur Xbox Series S LEGO Marvel’s Avengers : 120fps sur Xbox Series X, 60fps sur Xbox Series S

: 120fps sur Xbox Series X, 60fps sur Xbox Series S LEGO STAR WAR : The Force Awakens : 60fps sur Xbox Series X et S

: The Force Awakens : 60fps sur Xbox Series X et S LEGO The Hobbit : 120fps sur Xbox Series X, 60fps sur Xbox Series S

: 120fps sur Xbox Series X, 60fps sur Xbox Series S LEGO The Incredibles : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S LEGO Worlds : 60fps sur Xbox Series X

: 60fps sur Xbox Series X Life is Strange : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Life is Strange 2 : 60fps sur Xbox Series X

: 60fps sur Xbox Series X Lords of the Fallen : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Mad Max : 120fps sur Xbox Series X, 60fps sur Xbox Series S

: 120fps sur Xbox Series X, 60fps sur Xbox Series S Metro 2033 Redux : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Metro – Last Light Redux : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Mirror’s Edge Catalyst : 120fps sur Xbox Series X

: 120fps sur Xbox Series X Monster Energy Supercross 3 : 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) MotoGP 20 : 60fps sur Xbox Series S

: 60fps sur Xbox Series S Moving Out : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S My Friend Pedro : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S My Time at Portia : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S New Super Lucky’s Tale : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Overcooked! 2 : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Paladins : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Plants vs. Zombies Garden Warfare : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Plants vs. Zombies – Battle for Neighborville : 120fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 120fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Power Rangers – Battle for the Grid : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Prey : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Realm Royale : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S ReCore : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Sea of Solitude : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Shadow Warrior 2 : 60fps sur Xbox Series X

: 60fps sur Xbox Series X Sleeping Dogs Definitive Edition : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S SMITE : 120fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 120fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Sniper Elite 4 : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S STAR WARS Battlefront : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S STAR WARS Battlefront II : 120fps sur Xbox Series X (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 120fps sur Xbox Series X (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Steep : 60fps sur Xbox Series S

: 60fps sur Xbox Series S Super Lucky’s Tale : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S SUPERHOT : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S The Elder Scrolls : Skyrim Special Edition : 60fps sur Xbox Series X et S

: Skyrim Special Edition : 60fps sur Xbox Series X et S The Evil Within 2 (PsychoBreak 2 in Japan) : 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) The Gardens Between : 120fps sur Xbox Series X, 60fps sur Xbox Series S

: 120fps sur Xbox Series X, 60fps sur Xbox Series S The LEGO Movie 2 Videogame : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S The LEGO Movie Videogame : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Titanfall : 120fps sur Xbox Series X

: 120fps sur Xbox Series X Titanfall 2 : 120fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 120fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Tom Clancy’s The Division : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Tomb Raider – Definitive Edition : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Totally Reliable Delivery Service : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Two Point Hospital : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S UFC 4 : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Unravel 2 : 120fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 120fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Unruly Heroes : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Untitled Goose Game : 120fps sur Xbox Series X et S

: 120fps sur Xbox Series X et S Wasteland 3 : 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X)

: 60fps sur Xbox Series X et S (désactivé par défaut sur Xbox Series X) Watch Dogs 2 : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Watch_Dogs : 60fps sur Xbox Series X et S

: 60fps sur Xbox Series X et S Yakuza – The Song of Life : 60fps sur Xbox Series X et S

