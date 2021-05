AirTags : un bug de l’application Localiser révèle un « mode développeur »

Un utilisateur frustré de ne pas voir de flèche lui indiquant la direction de son AirTag a découvert un mode développeur caché dans l’application Localiser.

Une fonctionnalité cachée dans l’app Localiser

L’application Localiser n’a pas correctement été terminée par les ingénieurs d’Apple. En effet, une fonctionnalité cachée a été découverte. Un utilisateur d’AirTag s’est en effet rendu compte qu’une petite manipulation permettait d’accéder à des paramétrages et informations avancées. Par exemple, on retrouve une fonction eco mode de la caméra, laprise en charge du Taptic Engine. On trouve aussi la densité de la couronne de points, sans oublier l’affichage exact des coordonnées.





Le fameux utilisateur a raconté son aventure sur Reddit. Frustré qu’il n’y ait pas une flèche qui indique où se trouve son portefeuille, il raconte avoir tapoté sur son nom cinq fois. Et là, miracle, un mode développeur caché est apparu sous ses yeux, contenant une flèche en direction de son portefeuille. Une vidéo à l’appui est même incluse dans le post.

Il suffit donc de tapoter 5 fois sur le nom de l’objet (en haut à gauche sur l’app Localiser) pour accéder à cet affichage avancé, tandis que 5 tapotements supplémentaires permettent de revenir à l’affichage initial.

L’interface du mode développeur est très fournie et on se doute qu’elle n’était pas supposée être accessible ainsi au public. Il affiche des informations techniques et diagnostiques en temps réel sur le fonctionnement de la recherche de précision. On y trouve les coordonnées de l’accéléromètre et du gyroscope, le retour haptique, la résolution d’écran, les animations de suivi, etc. Vous pouvez également changer certains paramètres.

Ces données ne sont normalement pas accessibles au grand public. Cependant, ce petit bug nous laisse penser qu’Apple apporterait de nouvelles fonctionnalités aux AirTags !

Envie d’en apprendre plus sur les AirTags ? Découvrez tous nos articles sur ces petites balises !