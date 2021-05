Nintendo lance un jeu Switch pour vous apprendre à coder

Par surprise, Nintendo a annoncé l’arrivée prochaine d’une toute nouvelle expérience sur Switch : L’atelier du jeu vidéo. À travers cette licence, la firme nippone souhaite apprendre aux joueurs à coder leurs propres jeux grâce à des outils simples, et surtout des tutoriels. Petit plus, le titre sera le premier à être compatible avec une souris.

Ce n’est pas nouveau, Nintendo aime offrir des expériences hors du commun. Nous pouvons ainsi penser à la Wiimote, la Wii Fit, le RingFit de RingFit Adventure ou encore les cartons du Nintendo Labo. Ce dernier disposait d’ailleurs d’un mode permettant de créer des jeux. Le nippon souhaite cependant allait encore plus loin grâce à L’atelier du jeu vidéo.

Apprendre à coder grâce à Nintendo et sa Switch

Dès le 11 juin 2021, Nintendo proposera sur l’eShop de la Switch un tout nouveau titre : L’Atelier du jeu vidéo. Comme son nom l’indique, vous allez apprendre à créer des expériences vidéoludiques. Se présentant comme un outil de programmation simplifié, cet outil va vous permettre d’apprendre au fur et à mesure des tutoriels les bases de la programmation. Créée pour les enfants, cette expérience s’apparente ainsi à de précédents outils tels que Lapins Crétins – Apprends à coder d’Ubisoft ou encore Swift Playground d’Apple.

Pour faire simple, Nintendo a décidé d’utiliser les manettes Joy-Con, votre doigt ou encore une souris d’ordinateur pour permettre aux joueurs de créer et attribuer des fonctions à des personnages dénommés Nodon. Votre objectif est ainsi de faire évoluer l’expérience au fur et à mesure des sept leçons interactives proposées. Les cours durent en moyenne entre 40 minutes et 1 heure 30. À travers le mode Leçon interactives, les joueurs pourront ainsi acquérir les notions de base.

Par la suite, vous pourrez profiter d’un véritable bac à sable pour créer votre propre jeu vidéo. Grâce au mode Création libre, les joueurs pourront ainsi gérer les commandes, leur personnage, les objets, le décor, les mécaniques de gameplay… Nintendo propose ainsi une bibliothèque d’éléments et de conditions afin de confectionner le jeu de vos rêves. Lorsque votre expérience vidéoludique sera créée, vous pourrez d’ailleurs la publier en ligne et la partager. Un peu comme ce que l’on retrouve sur le jeu Super Mario Maker en soi.