Twitter permet de donner des pourboires grâce à la fonction Tip Jar

Récemment, l’ingénieure et chercheuse en application Jane Manchun Wong avait découvert une fonctionnalité de pourboire en cours de test chez Twitter. Quelques semaines plus tard, le réseau social à l’oiseau bleu a décidé de lancer officiellement cette nouveauté selon le nom de Tip Jar. Recevoir et envoyer de l’argent va ainsi devenir un jeu d’enfant sur la plateforme.

En 2021, Twitter va fortement se diversifier avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités. Nous apprenions d’ailleurs en début d’année que le réseau social souhaitait diversifier ses moyens de rémunération afin de ne plus être uniquement dépendant de la publicité. Outre le lancement des salons audio avec Spaces, l’entreprise compte proposer des services payant suite à de nombreux rachats tels que Scroll, un service d’abonnement pour enlever la publicité sur certains sites, ou encore Revue, un système de newsletter.

Nous savons aussi que les Super Follow arriveront prochainement afin de permettre aux influenceurs de partager du contenu exclusif à ses followers grâce à un abonnement payant. Mais avant tout cela, Twitter a décidé de lancer la fonctionnalité Tip Jar, un pot à pourboire en français.

Le jeudi 6 mai, Twitter a dévoilé une fonctionnalité permettant aux créateurs de recevoir de l’argent de la part de leurs followers : Tip Jar. Le réseau social explique ainsi que « Tip Jar est un moyen facile de soutenir les voix incroyables qui composent la conversation sur Twitter. C’est une première étape dans notre travail pour créer de nouvelles façons pour les gens de recevoir et de montrer leur soutien sur Twitter – avec de l’argent« . Cinq moyens de paiement permettent aujourd’hui de faire des pourboires à vos influenceurs préférés : Bandcamp, Patreon, PayPal, Venmo, et Cash App. La bonne nouvelle dans l’histoire, c’est que Twitter ne prélève aucune commission sur les pourboires envoyés.

Mais comment ça marche ? Dans un premier temps, les utilisateurs souhaitant recevoir des pourboires doivent se rendre sur leur profil, appuyez sur Éditer le profil, cliquez sur Tip Jar, activer la fonctionnalité et choisir le(s) service(s) de paiement par lesquels vous souhaitez recevoir de l’argent et renseigner votre compte.

Dès lors, les utilisateurs pourront directement vous envoyer de l’argent. Pour cela, ils devront simplement se rendre sur votre profil et appuyez sur le bouton à gauche des messages privés.

La fonctionnalité Tip Jar est pour le moment réservé à un groupe restreint d’utilisateurs utilisant l’application iOS ou Android en anglais. Nous pouvons ainsi y retrouver des organisations à but non lucratif, des créateurs, des journalistes, des experts… La fonctionnalité sera prochainement disponible pour un plus grand nombre d’utilisateurs et de langues selon Twitter.