Twitter va bientôt proposer des newsletters à ses utilisateurs

Publicité

Le réseau social Twitter œuvre, en permanence, pour offrir des services diversifiés à ses utilisateurs. C’est dans cette optique qu’il intègre régulièrement de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme en rachetant des startups spécialisées et reconnues. La dernière acquisition de Twitter est celle de « Revue », un service destiné à la création des newsletters. Un rachat qui laisse entendre que l’entreprise de Jack Dorsey pourrait bientôt offrir ce service aux Twittos.

La diversification de services par la newsletter

Une newsletter (lettre d’information) est un email que l’on envoie de façon périodique à une liste d’abonnés (également appelée liste de diffusion). Il peut s’agir d’un email promotionnel destiné à mettre en avant l’actualité d’une marque, des produits et/ou contenus éditoriaux.En choisissant d’intégrer cette fonctionnalité à sa plateforme, le réseau social Twitter va presqu’à l’encontre de son principe de fonctionnement, en l’occurrence servir de moyen d’expression rapide et efficace. Mais, ce rachat entrerait en réalité dans la politique de diversification des services de Twitter. L’usage des newsletters ne devrait donc rien changer aux éléments basiques de la plateforme. Il sera juste une option supplémentaire.

Twitter réaffirme son statut de plateforme de découvertes et d’échanges sans restrictions aucunes. Il permet à des individus de s’informer sur un sujet précis en s’adressant à des personnes ressources dans différents domaines. Ces dernières pourraient éprouver du mal à répondre individuellement aux questions qui leurs sont posées. L’usage des newsletters leur faciliteraient la tâche. Ce service sera gratuit, mais les créateurs verront leurs écrits rémunérés à une hauteur très intéressante. Notons tout de même que le rachat de « Revue » ne marque pas la disparition de la startup. Elle continuera à produire ces services habituels, mais ils seront utilisés par Twitter. On ne devrait pas pour autant attendre longtemps pour voir ce nouveau service sur le réseau social. Ce dernier veut en effet profiter des retombées du nouveau moyen de communication au meilleur moment. Et c’est maintenant.

Publicité