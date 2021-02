5G : découvrez les villes françaises avec la meilleure couverture

Publicité

Lancée en novembre dernier, la 5G n’en est qu’à ses débuts. Si vous hésitez encore à vous lancer dans l’aventure, Ariase, un comparateur d’abonnements internet et mobile, a dévoilé une liste des villes françaises les mieux couvertes par le réseau.

La machine est désormais lancée. La 5G continue son déploiement à vive allure et la question de la couverture du réseau devient ainsi de plus en plus récurrente pour les consommateurs afin de choisir un forfait mobile. Afin de répondre à leurs attentes et ne pas faire naitre de la déception quant à la qualité de ce nouveau réseau ultra-rapide, Ariase a établi un top 50 des villes françaises les mieux couvertes en 5G.

Quelle ville française a la meilleure couverture 5G ?

Afin d’établir son classement, Ariase a utilisé les données de l’ARCEP, et plus précisément le nombre de sites 5G pour 1 000 habitants. Du côté des métropoles (+ de 200 000 habitants), nous retrouvons en tête Nice avec 0,37 site pour 1000 habitants, Montpellier (0,32) et Marseille (0,30). Lyon atteint 0,24 site et est suivie de près par Toulouse (0,23) et de loin par Strasbourg (0,05) ainsi que Bordeaux (0,01).

Couverture 5G – Métropoles françaises

Pour les grandes villes, soit les communes entre 50 000 et 200 000 habitants, ce sont Cannes (0,37 site 5G pour 1000 habitants), Vénissieux (0,36), Aix-en-Provence (0,34), Villeurbanne (0,33) et Clermont-Ferrand (0,33) qui trônent en haut du classement.

Couverture 5G – Grandes villes françaises

Continuons maintenant avec les villes françaises moyennes (entre 20 000 et 50 000 habitants. Le trio de tête est composé de Les-Pennes-Mirabeau avec 0,51 site 5G pour 1 000 habitants, Saint-Laurent-Du-Var (0,48) et Blagnac (0,45). Pour finir, les petites villes (entre 5 000 et 20 000) sur le podium sont Lesquin avec 0,93 site, Aubière (0,79), Rungis et Champagne-au-Mont-d’Or (0,70).

Couverture 5G – Moyennes et petites villes françaises

À travers ces résultats, on peut ainsi constater que les moyennes et surtout les petites villes sont les mieux loties en 5G. Du côté de Paris, la capitale française n’a toujours pas ouvert son nouveau réseau. Xaviel Niel, patron de Free, annonçait récemment une arrivée durant le mois de février.