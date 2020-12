Profitez de la 5G grâce à ces forfaits mobiles sans engagement

Publicité

Cette fin d’année 2020 aura été marquée par l’arrivée de la 5G. Après l’annonce de forfaits avec engagement des plus onéreux, certains opérateurs ont dégainé des offres beaucoup plus intéressantes. Voici notre sélection des trois forfaits mobiles abordables et sans engagement pour profiter de la 5G.

Trois offres 5G sans engagement

Jour après jour, de plus en plus d’opérateurs s’arment d’arguments convaincants afin d’offrir la 5G à leurs utilisateurs. Accessible dans de plus en plus de villes françaises, le nouveau réseau mobile ultra rapide est désormais disponible à travers des forfaits sans engagement avec des prix raisonnables.

Forfait mobile 130 Go RED by SFR

RED by SFR a récemment dégainé son unique forfait mobile 5G. On retrouve à l’intérieur une belle quantité de données mobiles : 130 Go en France métropolitaine et 13 Go à l’étranger (EU+DOM). Les appels, SMS et MMS illimités sont bien évidemment de la partie.

En ce moment en promotion, le forfait mobile arbore un prix de 25 euros par mois au lieu de 30 euros. Comme à son habitude, l’offre est sans engagement et l’opérateur promet que le prix ne doublera pas au bout d’un an.

Forfait 5G Free Mobile

Durant ce mois de décembre, Free a joué son rôle de casseur de prix. En effet, l’entreprise a présenté des forfaits mobiles 5G défiant toute concurrence. Les nouveaux clients peuvent en effet profiter de 150 Go de données mobiles pour seulement 19,99 euros par mois. À noter que des offres 5G illimités réservées aux abonnés Freebox sont aussi disponibles.

130 Go en 5G chez Bouygues Telecom

Pour finir sur les forfaits mobiles 5G sans engagement, Bouygues Telecom est aussi entré dans la danse. L’opérateur historique propose aujourd’hui une offre avec 130 Go d’internet en 5G pour 24,99 euros par mois. Un prix somme toute similaire à RED by SFR, mais avec un peu plus de données mobiles à l’étranger (15 Go) ainsi que Spotify Premium gratuit pendant 3 mois.