Comment supporter les fêtes en étant seul, nos 5 conseils

Certains d’entre nous, vont passer les fêtes seuls. Cette année 2020 étant déjà particulière, on ne va pas se laisser abattre davantage. Même si nous sommes seuls durant cette période festive, on a justement le droit et surtout le devoir de se faire plaisir.

Voici quelques conseils qui pourront certainement vous occuper.

Si je me faisais un beau cadeau

Sur Le Café du Geek, on vous accompagne toute l’année. Comment ? Et bien, en vous proposant des tests, de bons plans, des actus... Vous avez donc, sur notre site, tout ce qu’il faut pour choisir votre propre cadeau. Un smartphone, une montre connectée, une enceinte connectée, etc.. Bref, faites-vous plaisir !

Un bon repas de fêtes

Cela peut paraitre bête, mais en plus de vous faire un beau cadeau, il faut marquer le coup en vous faisant un bon repas. On le sait tous, la nourriture est un facteur essentiel au bonheur. Ne vous privez pas de cela. Alors, là aussi, faites-vous plaisir.

Offrez vous un abonnement streaming aux tarifs fêtes de fin d’année

La fin d’année est toujours propice aux bons plans. En effet, les plates formes comme Netflix, Prime Vidéo, Canal plus offrent des réductions plutôt intéressantes. C’est le moment de vous faire plaisir. Il est ainsi possible, d’avoir des réductions sur plusieurs mois et même une année entière. Là entre, le café du geek, vous accompagnera. On vous partage régulièrement, des sélections de séries ou encore de films. Profitez donc de votre bon repas de fêtes devant la série ou le film de votre choix.

Peut-être un moment idéal pour soi

Alors, oui il y a les repas de famille. Mais, ces derniers sont propices aux disputes. On ne va pas en faire une généralité, mais cela est souvent le cas. La politique, la religion ou encore le sujet privilégié de cette année, le Covid, ces sujets vont faire débat cette année. Du coup, passer les fêtes seul, n’est-ce pas le moment pour revenir vers soi ?

On vient de passer des mois compliqués. L’année 2021 ne va pas tout effacer. Alors, pourquoi ne pas profiter d’être seul durant les fêtes afin, de faire fi de tout cela. Se recentrer sur soi, décompresser ne peut que faire du bien et recharger les batteries.

On en profite pour remettre notre playlist à jour

Ben oui, avec le travail, les trajets pour s’y rendre, un patron qui vous en demande toujours plus, on écoute bien souvent les mêmes musiques. Alors, pourquoi ne pas profiter et remettre notre playlist à jour. Que vous soyez sur Deezer, Apple Music ou encore Amazon Music, il y a de quoi faire. On sait bien que de se faire une bonne liste prend du temps, alors c’est le bon moment pour me faire.

On espère que ces 5 conseils vous aideront. Dites nous ce que vous en pensez.