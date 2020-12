Quel abonnement de SVOD offrir à Noël ?

Publicité

Utilisable toute l’année il permettra à votre proche de regarder films, séries , documentaires ou autres !

Il existe une multitude de services et faire le bon choix n’est pas toujours évident, néanmoins, avec ce guide, nous allons vous donner des pistes pour offrir le service de SVOD le plus adapté !

Classique mais efficace : Netflix

Netflix est probablement le service SVOD le plus célèbre au monde, avec des séries CULTES comme Stranger Things, la Casa de Papel, Orange is the New Black.

Fort de 3,5 millions d’abonnés en France et d’un catalogue gargantuesque, il saura satisfaire les fans de films et de séries.

Disponible à partir de 7,99 euros par mois pour 1 écran, il vous sera possible d’offrir un abonnement multi écran moyennant une somme d’argent plus importante.

Essentiel Standard Premium Prix : 7,99 € par mois 11,99 € par mois 15,99 € par mois Résolution 480p 1080p 4K+HDR Ecran 1 2 4

Amazon Prime Video, une belle place dans les services SVOD

Amazon propose également un catalogue alléchant avec des séries bien connues et des films intéressants. Avec des séries cultes comme The Big Bang Theory, des séries originales comme The Man In The High Castle.

Vous trouverez également des films et séries pour enfant et des films disponibles à l’achat et en location.

Attention, l’abonnement seul à Amazon Prime Video n’existe pas, pour bénéficier de ce service, il faudra vous abonner à Amazon Prime comprenant également par exemple la livraison gratuite sur les articles Prime.

Mensuel Annuel Prix : 5,99 € 49 €

Disney +

Arrivée avec succès en France en mars 2020, la plateforme Disney+ propose un catalogue très étoffé comprenant Marvel, National Geographic, Pixar ou encore Star Wars.

Nous pouvons néanmoins regretter l’absence de films récents en raison de la chronologie des médias en France.

Idéal pour occuper les enfants pendant de longues heures en regardant des films magiques et féeriques, nous vous le conseillons !

Mensuel Annuel Prix : 6,99 € 69,99 €

Apple TV+

Encore un peu discret, le service Apple TV+ propose néanmoins un catalogue intéressant pour un petit prix. L’objectif de la plateforme est simple, proposer un maximum de contenus originaux made in Apple.

On notera toutefois le manque cruel de contenu avec seulement une trentaine de séries originales.

Espérons qu’Apple fasse le nécessaire pour gonfler au maximum le catalogue. De plus, vous pouvez bénéficier d’un an gratuit pour l’achat d’un appareil Apple. Profitez-en !

Mensuel Prix : 4,99 €

Salto : le petit nouveau du SVOD

Salto est l’un des derniers service proposé en France, il a été créé par le groupe France Télévisions, le groupe M6 et TF1.

Sur le fond, le service est encore un peu faible et propose d’accéder aux chaînes de télévision en direct ou en en replay. Mais Salto propose également un service de vidéos avec des émissions de télévision.

Intéressant si vous êtes un mordu de la tv !

SOLO DUO TRIBU Prix : 6,99 € / Mois 9,99 € / Mois 12,99€ / Mois

Et pour les enfants ?

Il existe aussi une variété de services SVOD pour les enfants, vous trouverez ci-dessous une liste de services dédiées aux enfants :

TFOU Max : Spécialisé pour les enfants, ce service est proposé au prix très attractif de 3,99 € par mois. Vous y trouverez tous les dessins animés phares de la chaîne.

Gulli Max : Une bonne plateforme spécialisée pour les enfants proposée par la chaîne Gulli. Elle propose un catalogue moins étoffé que TFOU Max mais des dessins animés différents. Le service est proposé au tarif de 2,99 € par mois.

En conclusion, il existe de multiples services adaptés à chacun. C’est un excellent cadeau de Noël utilisable toute l’année. Si vous avez des questions n’hésitez pas à les poser dans les commentaires !