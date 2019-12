Que vaut Apple TV + ?

Sorti il y a tout juste un mois, on se posait la question à la rédaction, de savoir ce que valait le service de streaming Apple TV+. Un petit tour d’horizon s’impose !

Apple ne s’en cache pas et ambitionne de devenir un concurrent sérieux de Netflix, pour ne pas dire le leader. Et ça n’est pas l’arrivée prochaine de Disney Plus et HBO MAX, prévus tous les deux pour le printemps 2020 qui facilitera la tâche à Apple TV +.

UN SERVICE VIDÉO QUI CACHE EN RÉALITÉ LE FUTUR D’APPLE

Avec une baisse significative de la vente de ses produits-phares. Apple prépare l’avenir et cela se traduit par la vente d’abonnement à des services de musique, de jeux vidéo et aujourd’hui de vidéos avec le lancement d’Apple TV+.

Apple TV+ n’est pas seulement un énième service de streaming. Il est une nouvelle pierre angulaire d’Apple pour s’assurer un avenir radieux.

Plutôt que de partir dans une surenchère en achetant des programmes fédérateurs. Qui ne se souvient pas des 100 millions que Netflix a dû mettre sur la table pour conserver FRIENDS dans son catalogue.

APPLE TV PLUS : une nouvelle plateforme de streaming

Apple TV + prend le contre-pied de la concurrence et propose plusieurs séries originales. La firme de Cupertino propose dès le lancement le visionnage des 3 premiers épisodes de chacune de ses séries.

Les saisons étant pour la plupart composées de 8 à 10 épisodes, la durée d’une saison se jouera en moins de deux mois pour laisser place à des nouveautés régulièrement.

Nouveautés qui devraient voir le jour chaque mois selon la promesse d’Apple, le tout sans publicité et à la demande. Oprah Winfrey et Night Shyamalan feront leurs débuts dès la fin du mois de novembre dans le catalogue. Avec une émission littéraire pour la célèbre animatrice et une série d’horreur psychologique pour le réalisateur du Sixième Sens.

Apple TV+ en plus de se démarquer sur la création originale, s’assure qu’il y en a pour tous les goûts en explorant divers styles de programmes.

TOUR D’HORIZON DU CONTENU

Apple a vu grand et privilégie la qualité à la quantité. C’est le nerf de la guerre, vous l’aurez compris : la qualité.

MORNING SHOW est la série qui a fait parler d’Apple TV + très tôt grâce à son casting cinq étoiles.

La série suit l’histoire d’un binôme à la présentation d’une émission matinale. Mitch (Steeve Carell), un co-présentateur se voit accusé de harcèlement sexuel, tandis que sa co-présentatrice Alex (Jennifer Aniston doit faire face aux retombées de cette histoire, tout en essayant de garder son siège dans le programme.

SEE est la série d’action qu’Apple rêve de la voir devenir le nouveau Game Of Thrones.

Le pitch : la race humaine a perdu le sens de la vue, la société a dû trouver d’autres façons d’interagir, de chasser, de construire et tout simplement de survivre. Cet équilibre est bousculé le jour où des jumeaux naissent avec la capacité de voir. Baba Voss, le patriarche, doit alors protéger son clan contre une reine puissante qui veut les détruire, persuadée qu’il s’agit de sorcellerie.

UNE RELECTURE DE L’HISTOIRE

DICKINSON est la série « historique » qui raconte l’histoire de la poétesse Emily Dickinson, qui a vraiment existé.

Dans cette série, plutôt que nous proposer une autobiographie sans saveur. Les créateurs ont pris le parti de proposer une version moderne, qui prend ses inspirations dans la Marie-Antoinette de Coppola. Dans cette série située dans le 18e siècle, vous trouverez une fraîcheur moderne dans la narration pour découvrir cette poétesse que le 7e art peine à faire découvrir.

FOR ALL MANKIND est la série qui revisite l’histoire de la conquête spatiale.

Les Russes ont été les premiers à mettre le pas sur la Lune et les astronautes de la NASA vont devoir gérer ce revers au travers d’histoires mêlant la vie de famille et cette quête spatiale obsédante.

Vous pouvez le constater la diversité est bien présente et juste pour ça Apple TV+ vaut le coup d’œil. Les séries sont disponibles en français

COMMENT REGARDER APPLE TV PLUS

Tous les possesseurs d’un produit Apple pourront visionner le contenu via l’application dédiée.

D’ailleurs tous ceux qui ont acheté des produits Apple depuis le début du mois de septembre 2019 peuvent bénéficier d’un an d’abonnement GRATUIT à Apple TV +.

Pour toutes les autres personnes qui ne possèdent aucun produit Apple, vous pourrez accéder au service depuis un navigateur via le site dédié. Mais aussi au travers d’appareils éligibles dont la liste est disponible ici.

EN CONCLUSION – Apple TV + vaut le coup mais ne mérite pas qu’on s’y abonne, pour le moment.

Malgré une offre qui propose de nouvelles séries intéressantes et variés.

Le catalogue est trop limité malgré un prix rikiki de 4,99 euros. Apple TV + ne possède pas encore LA série locomotive qui nous donnera envie de nous abonner sur du long terme.

L’offre actuelle semble être une version bêta en construction. D’ailleurs, une rumeur grandissante parle d’un bundle qui inclurait Apple TV +, Apple Music ainsi que d’autres services associés d’Apple comme le cloud par exemple, pour les mois à venir.

Amazon propose par exemple son service de streaming en l’incluant dans Amazon Prime. Le célèbre site d’achats a compris que son catalogue vidéo réduit ne lui permettait pas d’être aussi offensif qu’un Netflix.

Le printemps 2020 annoncera (pour la France) le vrai début de la guerre des plates-formes avec l’arrivée de nouveaux acteurs qui ont pris le temps d’étoffer leur catalogue avant un lancement international.

En attendant ce bigbang télévisé qui risque de changer définitivement notre façon de consommer des programmes orignaux. Vous pouvez toujours tester gratuitement le service d’Apple TV+ en 7 jours et vous faire votre opinion sur le catalogue du lancement.