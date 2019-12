Noël 2019 : Notre sélection des cadeaux Made In France !

La période de Noël approche à grands pas et pour beaucoup, il est toujours difficile de choisir quels cadeaux offrir… Alors, à défaut d’offrir un cadeau gadget qui aura parcouru des milliers de kilomètres pour finir dans un tiroir, pourquoi ne pas opter pour un cadeau un peu plus responsable, un peu plus « Made In France » ?

Après son passage au salon du Made In France, Le Café Du Geek vous propose une sélection de cadeaux de Noël exclusivement fabriqués en France !

Pour un Noël réussi, une option sur la montre Made In France ?

À l’heure des montres connectées avec un écran analogique, on en oublie parfois tout le charme et l’authenticité des montres à cadran et de leur petite trotteuse…

Gustave & Cie, des montres, mais pas que !

Du côté des chez Gustave & Cie, on propose de nombreux articles de mode. On y retrouve notamment une grande collection de montres, dessinées et fabriquées en France !

N’hésitez pas à aller parcourir leur boutique, on y retrouve de nombreux accessoires Made In France en plus des montres. Par exemple, on y retrouve des accessoires tels que des nœuds papillons en métal !

GUSTAVE & cie - Montre Mono-Aiguille - Bleu - Cuir Bleu - 24 Heures - Fabriqué en France Votre montre bleu avec bracelet en cuir bleu 24h GUSTAVE & cie est une montre mixte pour les hommes et les femmes modernes. Cet accessoire urbain, unique et intemporel bouleverse les codes en...

UNE MONTRE QUI ALLONGE VOS JOURNEES : La montre 24h Mono-aiguille GUSTAVE & cie étanche, est une montre mixte qui offre une approche du temps plus zen, notamment grâce à son mouvement suisse Ronda...

Routine, la montre indispensable pour avoir le temps…

Même si le temps commence à manquer pour trouver les derniers cadeaux de Noël à déposer au pied du sapin, la marque Routine propose un concept de montres assez innovant. Leurs bracelets se veulent déconnectées de la temporalité « calée à la seconde »…

À travers ses cadrans aux horloges diamétrales, Routine nous pousse à profiter de l’instant afin que l’on ne sache jamais précisément quelle heure il est « à la seconde près »… Derrière tout cela, l’objectif de ces montres est aussi de nous reconnecter avec notre horloge interne !

Pour découvrir leurs montres, n’hésitez pas à vous rendre sur leur site Internet !

Pour Noël : À bas la Fast Fashion, vive la French Fashion !

Passée la période de l’enfance et des jouets, les cadeaux de Noël se résument souvent à des vêtements. Majoritairement importés depuis l’Asie, l’impact carbone de ces textiles monte vite en flèche… Alors, plutôt que d’acheter des vêtements venus de l’autre bout du monde, pourquoi ne pas acheter directement chez des entreprises françaises ?

Patrimoine : Un héritage bien français !

Patrimoine est une start-up française qui propose des vêtements fabriqués en France et issus d’un mode de fabrication biologique ! Lancée au début de l’année 2019, Patrimoine propose déjà une petite garde-robe qui répond aux exigences d’un mode de production local et plus responsable !

Sur la boutique, il est possible de commander directement des vêtements. Sinon, il est possible d’offrir une carte cadeau avec un message personnalisé !

Jules & Jenn : Une mode accessible !

Chez Jules & Jenn, le cheval de bataille est de rendre la mode accessible à tous et intemporelle. Loin de la fast-fashion d’aujourd’hui, Jules & Jenn se base sur la transparence de son modèle de production pour proposer ses produits à des prix bien plus raisonnables que ceux de la grande distribution.

En prônant un mode de consommation qui va à l’encontre du Black Friday et autres fêtes commerciales, la Jules & Jenn propose ses produits au meilleur prix et ce, toute l’année !

Ubac – La chaussure en laine recyclée !

Le concept peut paraître surprenant, mais la réalité est bien là, la start-up française Ubac commercialise des chaussures en laine recyclées fabriquées en France (excepté pour la semelle qui est fabriquée au Portugal) ! En alliant des matériaux recyclés et de la laine, les chaussures Ubac allient résistance, style et écologie !

Alors pour marcher avec style et répondre à toutes les questions, le site Ubac est à votre disposition pour plus d’informations !

Rependre le sport de manière responsable ? Une bonne idée de cadeau pour Noël !

En général, les bonnes résolutions du nouvel an succèdent à la période de Noël… Et souvent, on entend « la reprise du sport » comme l’objectif de cette nouvelle année. Alors, pour reprendre le sport de manière efficace et responsable, pourquoi ne pas s’orienter également vers du Made In France ?

R-PUR, le compagnon pour les sorties en ville !

Courir dans un parc loin des grandes villes et de la pollution n’est pas donné à tout le monde. Pour répondre à ce problème, R-PUR a développé un masque anti-pollution 100% français !

Pour en apprendre d’avantage sur le masque, n’hésitez pas à vous rendre directement sur leur site Internet !

Ogarun, le textile de demain !

Ogarun est une start-up française qui propose des textiles de sport en matière recyclée et en laine mérinos ! L’objectif et de garantir un confort maximal à ses utilisateurs en réduisant les frottements et en se courbant au contact de la peau ! Un bon moyen de reprendre le sport dès la fin des fêtes de Noël !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre directement sur le site d’Ogarun !