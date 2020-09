Rentrée 2020 : Conseils pour reprendre le sport efficacement

Comme beaucoup de personnes souhaitent souvent, se remettre au sport ressemble à un calvaire. Bien souvent tout en haut de la liste des bonnes résolutions de nouvelle année, on associe le sport à un calvaire bon pour soi. En réalité le sport est comme aller au travail, toujours plus plaisant à accomplir lorsque l’on s’épanouit dans l’activité effectuée. Toutes les personnes ayant déjà repris le sport le diront, le plus dur reste le début. Mais le début vous allez l’attaquer avec entrain et cette rentrée 2020 sera la vôtre !

Choisir un sport accessible, ne pas se précipiter

Le meilleur moyen de rater sa reprise est aussi simple que la manière de la réussir. Il est facile de mettre les pieds dans une salle de sport mais s’en dégoûter tout autant. C’est pourquoi pour reprendre, ou se mettre au sport tout simplement il faut débuter progressivement. Inutile de commencer par 7 séances par semaine ou même 5, s’entraîner 3 fois par semaines vous fera ressentir une grande progression les premiers mois, la rentrée 2020 sera la vôtre.

S’y remettre efficacement signifie donc également et principalement savoir se remettre à quoi. Faire du sport ne signifie pas uniquement aller courir ou se mettre à la musculation. Il existe une multitude de possibilités qui permettent au corps de se réadapter en douceur.

Recommencer n’est pas le mot utilisé par tout le monde à cette rentrée, certains commencent tout juste. Aucune honte à avoir, il suffit de trouver un sport qui nous plait pour se lancer.

Rentrée 2020 : Course, Boxe, MMA, Musculation

Personnellement, j’ai choisi plusieurs sports pour trouver ce qui me plaisait réellement. Après avoir couru, essayé à maintes reprises, jusqu’à 5 fois par semaine, l’amélioration était minime. J’en ai déduit qu’un autre sport serait plus adapté, j’ai rapidement pris le chemin de la salle de sport tout en gardant sur le côté un aspect combat.

Avoir de la force, un corps sculpté est agréable mais le besoin d’avoir une utilité à tout ce sport était pour moi nécessaire. C’est pourquoi j’ai exploré plusieurs aspects de l’utilité que peut avoir un corps plus athlétique, streetworkout, boxe, MMA, plusieurs sports mettant le corps à rude épreuve.

La course, Sport obligatoire ou bien à éviter ?

Pour commencer le sport je ne conseillerais pas la course, trop éprouvante lors des débuts selon moi et surtout ennuyante. Malgré tout s’il fallait choisir un sport pour reprendre l’activité sportive, la course peut redonner une condition physique relativement rapidement et un cardio convenable.

Pour courir rien de compliqué, choisir une paire de bonnes chaussures, télécharger Strava et sortir de chez soi. Commencer par un temps puis se fixer lentement des objectifs vous permettra de ne pas vous sentir dépassé par le sport. Un article relativement complet sur la course et l’alimentation est à retrouver sur le site.

Comme complément efficace, nous vous conseillons des Oméga-3 ainsi qu’un complexe multi-vitaminé pour avoir les acides aminés essentiels.

Musculation, rejoindre les rangs des « Go Muscu » ?

Que faire pour éviter de considérer le fait de se mettre à la musculation. Sport relativement accessible, plus cher que la course, comptez 30€ par mois, un abonnement relativement coûteux mais qui peut se révéler parfait. Savoir comment s’entraîner, suivre les conseils des coachs dans la salle et se renseigner également ci et là.

Mon expérience personnelle vous recommanderait de travailler le corps entier, 2 à 3 fois par semaine maximum pendant les 3 à 6 premiers mois de votre entraînement. Commencer par des poids légers, s’entraîner en conséquence.

Les principaux compléments alimentaires utiles à un débutant serait ce qui l’aiderait à récupérer efficacement. Ne pas mettre ses tendons trop en difficulté et récupérer sur les séances infligées à ces parties plus sensibles. La Glutamine, L-Carnitine et les vitamines citées plus haut. Il suffit de commencer graduellement pour s’améliorer facilement. Pour s’améliorer même durant les déplacements, il existe différents outils dont Activ5. Il s’agit ici d’un appareil de fitness portatif et d’une application d’entraînement musculaire. Ce dispositif mesure plus de 90 kg de force musculaire et s’est avéré augmenter la force de 30 % en moyenne en seulement 6 semaines.

Boxe, MMA, Kickboxing, mettre à profit le muscle créé

Se remettre au sport pour la rentrée 2020 vous vaudra de reconsidérer le rapport à votre corps. La boxe tout comme d’autres sports de combat peuvent aider non seulement à perdre de la masse grasse mais également à regagner de la mobilité dans le corps. Pour cela, de manière générale comme les autres sports, débuter graduellement pour ensuite mettre plus d’intensité dans ses trainings.

S’il fallait conseiller du matériel, les gants seraient le premier élément à choisir. S’orienter boxe ne veut pas dire dépenser énormément d’argent mais choisir une paire de gants adaptés peut vous sauver des douleurs aux poignets. Nous pourrions vous conseiller des gants de chez Everlast, leur site pourra vous aider à choisir la paire qui vous conviendra.

Personnellement les premiers mois de mon entraînement boxe se sont résumés à faire de la corde à sauter pour améliorer mon jeu de jambes et faire de la frappe semi-légère dans des sacs, pas de sparring avant d’être sûr de soi et d’avoir un minimum de technique. Mais chacun a son rythme et commencer par du combat léger peut vous aider à vous familiariser avec les gants également.

Ce qui conclut cet article est la même conclusion pour tous les sports, il suffit de commencer doucement et progressivement. Adapter son entraînement selon ses propres sensations et toujours garder un certain plaisir. Inutile de se forcer des mois durant, motivé uniquement par la perte des poignées d’amour récalcitrantes, la rentrée 2020 est l’occasion pour faire de l’activité et se faire plaisir.