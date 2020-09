Fairphone 3+, le smartphone écoresponsable bientôt disponible

Le Fairphone 3+ a été lancé il y a quelques semaines par le fabricant néerlandais. L’objectif de la marque est de proposer un smartphone écoresponsable.

Pas de révolution sur ce nouveau Fairphone, on retrouve uniquement une amélioration des plastiques de la coque, de nouveaux modules caméra et une mise à jour logiciel vers Android 10. En termes de caractéristiques, on retrouve celle de son petit frère :

SOC : Snapdragon 632

RAM : 4 Go

Stockage : 64 Go extensible via micro SD

Batterie : 3040 mAh amovible

Réseau : double sim / 2G, 3G, 4G, VoLTE

On conserve également l’écran LCD, puisqu’il est possible d’utiliser l’ensemble des modules du Fairphone 3.

Ce Fairphone tourne sous Android 10, de plus l’ancien modèle va être mis à jour vers cette version d’Android également. Ajoutons qu’une prise casque casque est disponible tout comme un port USB-C ainsi qu’un lecteur d’empreinte digitale.

En outre, le smartphone contient 40 % de plastique recyclé, soit l’équivalent d’une bouteille en plastique de 33 cl, il s’agit d’un pourcentage plus élevé que celui du Fairphone 3 qui en contient seulement 9 %.

Le pari de la photo de Fairphone 3+

Ce Fairphone 3+ joue sur un aspect photo améliorer avec un capteur dorsal de 48 Mpx, contre 12 Mpx seulement pour son petit frère. De plus la caméra selfie a été revue afin de passer de 8 Mpx à 16 Mpx. On parlait de marque écoresponsable en introduction, c’est le cas ! En effet, il est possible d’acheter séparément les modules photos afin de mettre à niveau son Fairphone 3. Les modules sont proposés à 70€ sur le site du constructeur jusqu’à fin septembre avant de passer à 94,90€.

L’ensemble des engagements de la marque sont détaillés sur leur site officiel. Le smartphone est disponible à partir de 469€