Android 10 : Pas de quiche au menu !

Google vient d’officialiser le nom de la prochaine version d’Android qui devrait sortir sur les prochains Pixels et smartphones Android compatibles. Contrairement à ce que présageait les rumeurs, il n’y aura pas de « Quiche » au menu.

Les friandises, c’est fini !

Google nous avait habitué à donner un nom de friandise pour chaque version d’Android (Android Kitkat, Oreo, Pie…) mais vient de lever le doute qui planait sur le nom de la prochaine version. En effet, Android Pie, dernière version d’Android à ce jour, est donc la dernière à porter un nom de gourmandise puisque la prochaine version se nommera simplement : Android 10. La firme américaine a expliqué vouloir simplifier le nom des versions afin d’être davantage transparente vis à vis des utilisateurs. Pour cause, de nombreux possesseurs de smartphones Android ne connaissent pas la version installée sur leur téléphone, fait très rare pour un utilisateur d’iPhone. Google a donc pris conscience de ce problème et s’est décidé à agir.

Un nouveau logo

Le logo d’Android 10

Google a également décidé de changer le logo de la prochaine version d’Android, optant pour un logo plus sobre et épuré. Ce logo met aussi en avant le petit robot vert, icône d’Android, rendant plus humain cette nouvelle version.

Ces quelques changements ne plairont pas à tout le monde, comme nous avons déjà pu le constater sur les réseaux sociaux. Et vous, que pensez-vous de ce nom et de ce logo ?